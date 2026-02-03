Aeroméxico hace historia: es la aerolínea más puntual del mundo por segundo año consecutivo

Aeroméxico se consolida en la cima de la aviación global. Por segundo año consecutivo, la aerolínea del “Caballero Águila” fue reconocida por la consultora Cirium como la más puntual del mundo logrando una hazaña inédita en la industria. Con casi 190 mil vuelos operados en 2025, la compañía mexicana alcanzó un índice de puntualidad del 90.02% en sus aterrizajes.

Experiencia de clase mundial en Norteamérica

El éxito de Aeroméxico, no solo se mide en el reloj. Durante el mismo evento, la Airline Passenger Experience Association (APEX) otorgó a la compañía el galardón como la Mejor Aerolínea Global de Norteamérica.

A diferencia de otros reconocimientos, este premio tiene un valor especial: se basa directamente en las opiniones de más de un millón de pasajeros que calificaron su experiencia a través de TripIt. Joe Leader, director de APEX destacó que este trofeo premia el compromiso de la aerolínea con la seguridad y el confort, consolidándola como la opción preferida en la región por encima de competidores internacionales.

Un compromiso con México y el mundo

Para Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, este hito es una validación del esfuerzo colectivo. Durante la conferencia, el directivo subrayó que mantener el liderazgo mundial no es producto del azar, sino del compromiso de los colaboradores en aeropuertos, pistas y oficinas.

Convertirnos por segundo año consecutivo en la aerolínea más puntual del mundo es resultado de un trabajo lleno de entrega y compromiso compartido para seguir llevando el nombre de México a lo más alto — Andrés Conesa

Por su parte, Jeremy Bowen, CEO de Cirium, destacó la precisión de estos datos, los cuales provienen de más de 600 fuentes y 25 millones de actualizaciones diarias, lo que otorga una fiabilidad incomparable al logro de la firma mexicana.

Joe Leader, Chief Executive Officer APEX. Ampliar

Tecnología, clave para el éxito con los usuarios

Para Aeroméxico la implementación de la tecnología avanzada es parte escencial pues el empleo de las mejores herranietas y sistemas a nivel mundial para elevar la eficiencia en cada vuelo genera unimpacto positivo en la experiencia de los usuarios.

Es así que ha mejorado la experiencia a través de su app por medio de la cual se facilita la renta de automóvioles en tus destinos, además de contar con la experienciade Pet In Cabin y pagar vuelos con puntos.

App de la aerolínea con nuevas funciones para facilitar su uso. Ampliar

La magnitud del éxito se refleja en las cifras de conectividad: al cierre de 2025, Aeroméxico transportó a más de 24.5 millones de pasajeros. Con una red de 129 rutas que conectan a México con Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica, la aerolínea no solo vuela a tiempo, sino que consolida su posición como el “Caballero Águila” de la aviación global.