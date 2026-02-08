Sin daños en CDMX tras sismo en Puerto Escondido, Oaxaca: Clara Brugada

La Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que no se registran daños ni afectaciones en la capital tras el sismo ocurrido este domingo 8 de febrero de 2026, cuyo epicentro se ubicó en el estado de Oaxaca. A través de sus redes oficiales, Brugada detalló que los recorridos de vigilancia y los sobrevuelos de supervisión se realizaron de manera coordinada con las autoridades de Protección Civil.

El sismo de hoy activó la alerta sísmica en la CDMX, lo que provocó que miles de habitantes recibieran la notificación en sus teléfonos móviles y decidieran aplicar los protocolos de seguridad correspondientes. Según el Servicio Sismológico Nacional, el sismo fue preliminarmente de magnitud 5.7, con epicentro localizado a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca, y una profundidad de 10 kilómetros.

Tras los recorridos de patrullaje en las cinco zonas operativas y los sobrevuelos de supervisión, no se reportan novedades relevantes, daños ni afectaciones hasta este momento. pic.twitter.com/fsw0bPltOP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 8, 2026

¿Qué pasó hoy en la CDMX tras el sismo en Puerto Escondido, Oaxaca?

Brugada enfatizó que, tras el análisis y recorridos en las cinco zonas operativas de la ciudad, no se han detectado daños estructurales, interrupciones de servicios ni personas lesionadas. “La capital está tranquila”, señaló la jefa de Gobierno, y exhortó a la población a mantener la calma y seguir atenta a la información oficial proporcionada por las autoridades.

#CiudadSegura | Tras la activación de la alerta sísmica, derivado del sobrevuelo de los #Cóndores y los recorridos de policías de la @SSC_CDMX en la #CDMX, no se reportan daños o afectaciones.



Seguiremos pendientes e informando ante cualquier eventualidad. pic.twitter.com/OAfRw7Ln5V — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) February 8, 2026

La funcionaria explicó que la activación de la alerta sísmica y los protocolos de revisión se llevaron a cabo inmediatamente después del temblor, como parte de los mecanismos preventivos establecidos por el Gobierno capitalino y los sistemas de protección civil. Brugada destacó la coordinación entre distintas dependencias para garantizar la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México.