Sismo hoy CDMX: ¿Dónde fue el epicentro que activó la alerta sísmica este 8 de febrero?

Este domingo 8 de febrero de 2026, la alerta sísmica se activó en Ciudad de México tras un sismo registrado por el Servicio Sismológico Nacional y que fue detectado primero en el sur del país, lo que provocó que millones de personas recibieran la notificación en sus teléfonos móviles y sistemas de altavoces.

Según el reporte oficial, el movimiento tuvo una magnitud preliminar de 5.7 y se localizó aproximadamente a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca. El temblor se registró alrededor de las 15:42 horas (tiempo del centro de México) y, aunque activó las alarmas de alerta sísmica en CDMX, hasta ahora no se han confirmado daños materiales ni personas lesionadas por este evento.

Sismo con percepción leve en la CDMX

Preliminar: SISMO Magnitud 5.7 Loc 19 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/26 15:42:10 Lat 15.98 Lon -96.94 Pf 10 km pic.twitter.com/WSeElbDVKp — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 8, 2026

El sismo con epicentro en Puerto Escondido se percibió también de forma leve en otras regiones del centro y sur del país, aunque la mayoría de reportes indican que su intensidad fue moderada y no provocó daños estructurales importantes. Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población estar atenta a réplicas y seguir las medidas de seguridad ante sismos de cualquier magnitud.

Sin daños en CDMX, tras sismo en Oaxaca: Clara Brugada

La Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que no se registran daños ni afectaciones en la capital tras el sismo con epicentro en Oaxaca que activó la alerta sísmica.

Tras los recorridos de patrullaje en las cinco zonas operativas y los sobrevuelos de supervisión, no se reportan novedades relevantes, daños ni afectaciones hasta este momento. pic.twitter.com/fsw0bPltOP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 8, 2026

Detalló que, luego de recorridos de patrullaje en las cinco zonas operativas y sobrevuelos de supervisión, las autoridades no han detectado novedades relevantes hasta el momento. Brugada señaló que los protocolos de Protección Civil se activaron de manera inmediata y pidió a la población mantenerse informada por canales oficiales ante cualquier actualización.