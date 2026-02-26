Incendio en Chapultepec: reportan humo cerca de la estación Parkour del Cablebús Línea 3

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México confirmó que esta tarde se recibió un reporte de incendio en la colonia Bosques de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cerca de la estación conocida como Parkour de la Línea 3 del Cablebús.

Recibimos reporte de incendio en la colonia Bosques de Chapultepec, en ⁦@AlcaldiaMHmx. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada.

Según el comunicado oficial, equipos de emergencia acudieron de inmediato para verificar la situación y mantener informada a la ciudadanía tras la presencia de humo visible en zonas cercanas al Bosque de Chapultepec. Se trató principalmente de una quema de pastizal y hojarasca, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX trabajaron en la zona para controlar las llamas y disipar el humo, con el fin de evitar que el siniestro se extendiera a áreas arboladas o instalaciones del transporte urbano.

Incendio cerca de estación Parcur del cablebus línea 3 @C5_CDMX pic.twitter.com/imR1RwIzfU — Capomo (@AleXisneross) February 27, 2026

Autoridades capitalinas hicieron un llamado a la población para evitar el uso de fuego en áreas verdes y reportar cualquier conato al número de emergencia 911, mientras se continúa con labores de enfriamiento y vigilancia en el Bosque de Chapultepec.