Estudiantes de la Ibero caen de tarimas en plena foto de graduación; Reportan dos lesionados | VIDEO

Estudiantes de la Ibero cayeron de una tarima justo en el momento en que tomaban su foto de graduación. Y es que lo que sería la foto ideal de estudiantes recién egresados de la carrera, cayeron fuertemente entre ellos durante la ceremonia académica.

Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento, pues la información sigue en desarrollo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Jóvenes Transformando México ortorgará beca Benito Juárez a quienes abandonaron el bachillerato

¿Qué pasó en la Ibero?

Momentos de tensión se vivieron durante la ceremonia académica en la Universidad Iberoamericana, luego de que una tarima instalada para la tradicional foto grupal de graduación colapsara mientras decenas de estudiantes posaban juntos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando los alumnos recién egresados se acomodaban en la estructura colocada para la fotografía oficial. En cuestión de segundos, la plataforma cayó, provocando la caída colectiva de los jóvenes y generando alarma entre familiares, docentes y personal organizador que se encontraban en el lugar.

Hasta el momento, a través de redes sociales, se reporta un saldo de 23 lesionados y 6 de ellos fueron trasladados para recibir atención médica. Así que te dejamos el video del momento exacto en que cayó la tarima con los estudiantes de la Ibero.

¿Hay movimiento de cuerpos de emergencia en la Ibero?

Sí, se reporta que personal de Cruz Roja, Protección Civil y Erum atienden a lesionados, incluso, en otros videos captados de diferentes ángulos en dicha universidad, se menciona que algunos estudiantes tuvieron que ser llevados de emergencia a hospitales cercanos en ambulancias.

Hasta el momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a través de su cuenta de ‘X’, mencionaron que fue a consecuencia de la mala instalación que la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella.