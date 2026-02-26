Tráfico en Constituyentes: Choque de camiones de peregrinos deja un saldo de 10 heridos | Alternativas viales

Este jueves 26 de febrero de 2026, un choque entre dos camiones y un grupo de peregrinos provocó un fuerte caos vial en la avenida Constituyentes, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y dejó al menos 10 personas lesionadas, entre ellas adultos y niños que recibieron atención médica en hospitales de la zona.

El accidente ocurrió por la tarde de este jueves cuando un camión que transportaba a peregrinos se vio involucrado en una colisión con otro vehículo de carga, según primeros reportes publicados en redes y videos ciudadanos.

Tráfico en Constituyentes hoy: rutas alternas tras choque con peregrinos en CDMX

El impacto también generó tráfico pesado en ambas direcciones de Constituyentes, una de las vías principales de la capital, complicando la movilidad por varias horas.

Paramédicos y servicios de emergencia llegaron al lugar para atender a los heridos y retirar los vehículos, mientras que autoridades de tránsito realizaron cortes parciales para facilitar la atención del siniestro y el desalojo de los peregrinos.

Alternativas viales en Miguel Hidalgo por accidente en Avenida Constituyentes

La circulación en Avenida Constituyentes presenta severas afectaciones en ambos sentidos, principalmente a la altura de la alcaldía Miguel Hidalgo. Como alternativas viales, autoridades recomiendan utilizar:

Paseo de la Reforma (para conexión hacia el Centro y poniente)

Anillo Periférico (para desahogar hacia el sur o norte)

Circuito Interior (si te diriges hacia el Aeropuerto o Río San Joaquín)

Avenida Observatorio (como vía paralela hacia Tacubaya)

Vasco de Quiroga (opción para ingresar a Santa Fe)

También se sugiere incorporarse por Camino Real a Toluca o avenida Vasco de Quiroga para quienes se dirigen hacia Santa Fe. La recomendación principal es anticipar los tiempos de traslado y mantenerse atento a los reportes oficiales de tránsito.