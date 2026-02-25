Ambulantes y vendedores de BonIce marchan por Reforma; piden la renuncia de César Cravioto

Esta tarde, más de mil comerciantes y trabajadores de espacios públicos realizaron una protesta en la Avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, con destino al centro histórico capitalino, para exigir soluciones a sus demandas y, principalmente, la renuncia del secretario de Gobierno, César Cravioto Romero.

#Marcha | Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX está presente y pendiente de la marcha del Partido de Comerciantes Popular y Trabajador No Asalariado, que partió de la Av. Paseo de la Reforma, en su llegada al Zócalo. pic.twitter.com/pdi4Healdr — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) February 26, 2026

Vendedores de BonIce marchan por Avenida Paseo de la Reforma

La movilización, convocada para este 25 de febrero de 2026, partió de varios puntos como la Estación del Metro Chabacano y la intersección de Reforma e Insurgentes, y avanzó por Reforma ante la mirada de ciudadanos y automovilistas que circulaban en la zona.

Los manifestantes —integrados por vendedores ambulantes, integrantes de 15 organizaciones y 16 sindicatos de trabajadores no asalariados— anunciaron que su principal exigencia es que Cravioto deje su cargo por considerar que no ha dado respuestas claras ni soluciones a sus planteamientos ni compromisos previos.

¿Por qué exigen la renuncia de César Cravioto?

Entre las demandas de los comerciantes se encuentran la basificación laboral, el incremento salarial, el pago de horas extra, mejores condiciones de infraestructura para su trabajo, así como el reconocimiento formal de derechos laborales para trabajadores no asalariados.

Además, los vendedores rechazaron la Ley de Trabajadores No Asalariados, aduciendo que afectaría a más de 1.3 millones de personas que dependen de la venta en vía pública. También denunciaron abusos en los decomisos de mercancía y sanciones sin recibo por parte de jueces cívicos de la ciudad.

18:30 #PrecauciónVial | Marcha procedente de 5 de Mayo se incorpora a calle de la Palma.#AlternativaVial Eje 1 Oriente. pic.twitter.com/zDggqQon1J — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 26, 2026

Los manifestantes anunciaron la entrega de un pliego petitorio a la Jefatura de Gobierno, donde reiteran su exigencia de mesas de trabajo con soluciones reales, y advirtieron que mantendrán la presión hasta obtener respuestas concretas de las autoridades capitalinas.