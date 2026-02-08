Suena alerta sísmica en la CDMX hoy 8 de febrero 2026

La alerta sísmica se activó la tarde de este domingo 8 de febrero de 2026 en la Ciudad de México, principalmente en teléfonos celulares, lo que provocó evacuaciones preventivas y la interrupción momentánea de actividades en oficinas, comercios y edificios públicos.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico fue preliminarmente de magnitud 5.7, con epicentro localizado 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca, y una profundidad de 10 kilómetros. El sismo ocurrió a las 15:42:10 horas, lo que activó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y el envío de notificaciones a dispositivos móviles.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.7 Loc 19 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/26 15:42:10 Lat 15.98 Lon -96.94 Pf 10 km pic.twitter.com/WSeElbDVKp — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 8, 2026

La alerta fue percibida en distintas zonas de la capital, especialmente a través de teléfonos con sistemas Android y iOS, que recibieron el aviso segundos antes de que el movimiento fuera perceptible, permitiendo a la población aplicar protocolos de protección civil.

¿Por qué sonó la alerta sísmica en celulares?

El SASMEX emite la alerta cuando detecta un sismo con características que podrían generar afectaciones en zonas lejanas al epicentro, como la CDMX. En este caso, la magnitud y ubicación del temblor en la costa de Oaxaca activaron los sistemas de difusión, incluidos altavoces, radio, televisión y teléfonos móviles.

Autoridades de Protección Civil recordaron que recibir la alerta no significa necesariamente que el sismo será fuerte en la capital, sino que es una medida preventiva para ganar segundos clave de reacción.

Reporte del Sismológico Nacional y saldo preliminar

El Servicio Sismológico Nacional reiteró que la información es preliminar y puede actualizarse conforme se analicen los datos. Hasta el momento, no se reportan daños ni personas lesionadas en la Ciudad de México ni en entidades cercanas al epicentro.

Protección Civil pidió a la población mantener la calma, revisar inmuebles solo si es necesario y seguir informándose únicamente por canales oficiales, ante posibles réplicas o ajustes en el reporte sísmico.