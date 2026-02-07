Simpatizantes del gobierno venezolano marchan en CDMX por liberación de Nicolás Maduro

Simpatizantes al gobierno venezolano protestaron la mañana de este sábado en la Ciudad de México a favor de la liberación del presidente chavista, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran recluidos desde hace más de un mes, en una prisión de Nueva York tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, ocurrida el pasado 3 de enero.

¿Qué zonas de la CDMX resultaron afectadas por la movilización?

Los manifestantes avanzaron por avenida Paseo de la Reforma, ocasionando afectaciones en el servicio de Metrobús y el paso de los vehículos que se encontraban circulando por la zona, principalmente los carriles centrales en ambos sentidos.

Los protestantes cruzaron también el Eje central Lázaro Cárdenas para incorporarse a la calle 5 de mayo.

¿Cuál fue el motivo de la protesta en CDMX?

La movilización fue encabezada por diferentes organizaciones en rechazo a la intervención extranjera, a lo que calificaron la captura del líder chavista hace un mes.

Los contingentes realizaron su recorrido sin alteraciones y de manera pacífica.

Se trata de una segunda protesta que se lleva a cabo en la Ciudad de México, a favor de la pronta liberación del mandatario venezolano.

