“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, asegura María Corina Machado

Luego de su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, se mostró optimista y dijo que fue una plática muy buena y “genial”.

A su salida, María Corina agradeció a quienes fueron a apoyarla, y declaró:

“Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”. — María Corina Machado

🇻🇪 | Imágenes de María Corina Machado (@MariaCorinaYA) a la salida de la Casa Blanca, tras su reunión con el presidente Trump.

¿Qué se sabe del encuentro entre Trump y María Corina Machado?

María Corina Machado acudió al Congreso de Estados Unidos para reunirse con senadores, y a su salida dio una conferencia de prensa en las escaleras del recinto, donde indicó que la impresionó la claridad que tiene Donald Trump sobre la realidad de Venezuela y cómo le importa lo que sufren sus ciudadanos.

“Esta administración entiende que, si queremos que los venezolanos regresen, debemos reconstruir las instituciones, respetar los derechos humanos, garantizar la libertad de expresión, el Estado de derecho y un nuevo proceso electoral auténtico.

He insistido —y seguiré… pic.twitter.com/JZJOUQ2w34 — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 15, 2026

¿Cambió la postura de Trump sobre el liderazgo en Venezuela?

Hasta el momento solo se sabe que el encuentro duró alrededor de dos horas.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Donald Trump no ha cambiado su postura respecto a que la opositora venezolana no cuenta con el apoyo suficiente para gobernar dicho país.

“En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado”. — Karoline Leavitt

¿Habrá elecciones en Venezuela tras esta reunión?

De acuerdo con la vocera, Trump se refirió a Machado como una voz notable y valiente de los venezolanos.

Al ser cuestionada sobre si habrá elecciones cercanas en Venezuela, Leavitt puntualizó que eventualmente ocurrirá, aunque aún no hay una fecha establecida.

“Él está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado”. — Karoline Leavitt

