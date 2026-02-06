Ricardo Monreal defiende a Hugo Aguilar tras polémica por limpieza de zapatos

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, intentó justificar el hecho de que unos colaboradores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, le limpiaran los zapatos, al señalar que el ministro es un hombre de origen humilde que no quiso denigrar o sobajar a nadie.

De hecho, el legislador morenista consideró que hubo una excesiva crítica contra el juzgador, pues no hubo una intención de humillar a sus colaboradores y que Hugo Aguilar ya explicó la razón de la limpieza de zapatos.

Ricardo Monreal señaló que ese acto representa una lección y seguramente no se volverá a repetir.

“Yo lo conozco es un hombre de origen humilde, formado en la cultura del esfuerzo. Sí he escuchado, he visto en las redes una crítica, quizá hasta demasiado fuerte. Claro, el gesto no era para menos, no quisiera yo disculparlo, pero él ya emitió un Twitter, ayer. En todo caso, hay que cuidarse bien. Es una lección para los que somos servidores públicos no actuar, aunque sea involuntariamente, con excesos o con este tipo de actos que denigran a la política, yo tengo confianza en que eso no se repetirá en ninguna parte, ni con él, ni con ningún servidor público”. — Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

¿Hubo soberbia o abuso de poder en el caso de Hugo Aguilar?

Insistió que nunca hubo una actitud de soberbia o supremacía respecto a sus colaboradores.

¿Qué dijo Monreal sobre el salón de belleza del Senado?

Ricardo Monreal también le entró al tema del salón de belleza del Senado que generó cierto escándalo, recordó que en la Cámara de Diputados hay también una peluquería desde hace décadas a la que asisten los legisladores y todo tipo de personas para cortarse el pelo u otro servicio, cada quien paga lo suyo, pues no se erogan recursos públicos.

“Aquí hay un salón abierto al público que tiene 30 años, yo me corto el pelo a veces, me cuesta 300 pesos más cincuenta pesos de propina, he visto a trabajadores, incluso hasta periodista ahí. Es una peluquería como los aseos de calzado, pero lo importante es que no sean recursos públicos que se destinen a este tipo de cosas, cada quien puede hacer lo que crea con su dinero”. — Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

El líder parlamentario morenista en el recinto de San Lázaro dijo que del salón de belleza del Senado no tiene opinión alguna.

