Publicidad del Super Bowl revive la guerra de marcas con humor y sátira cultural

Regresa la guerra de marcas al Super Bowl, los spots de muchas marcas van a tratar de reflejar el cómo mezclar personajes universos de la cultura popular con el futbol, las narrativas pro género con figuras relevantes, se espera mucho humor sobre todo por las dinámicas políticas y mucho surrealismo y mucha sátira cultural, compartió el director de la Maestría en Mercadotecnia de la EGADE, Business School del Tec de Monterrey, Juan Carlos Bustamante en entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus.

El contenido se compartirá a través de los spots muy diseñados para que se conviertan de inmediato en momentos virales, adelantó.

¿Cómo se vive la nueva guerra de marcas en el Super Bowl?

Sobre la guerra de las marcas, reconoció que con esta edición del Super Bowl regresamos al o típico de las campañas de los 90, con la guerra de las refresqueras, tal como lo vivimos en el pasado, vuelve la guerra de las colas. Ahora, se suman a este tipo de guerra los gigantes de la inteligencia artificial como Anthropic vs Openai.

“Debemos tener presente sobre la guerra entre marcas es que, si coloco una marca a la par de mi competidor cercano, el efecto de reconocimiento se diluye a lo largo del periodo, no es positivo el impacto siendo una marca histórica en el Super Bowl”.

¿Por qué los anuncios del Super Bowl son tan codiciados?

Sobre los espectadores detalló, tan solo en Estados Unidos se esperan 110 millones, que no se captan en otros momentos ni esquemas, por ello el andamiaje publicitario es muy costoso, de ahí que los anuncios se paguen tan caros. Por tal motivo, “las marcas esperan ventas en lo inmediato, ya que más de 40% de los hogares miran el partido y prestan atención a los comerciales… por ello en algunos casos vamos a ver ventas al menos en el corto plazo, por ser un espacio cotizado, codiciado por muchas marcas”.

Sobre la presencia de Bad Bunny, “nos guste más o nos guste menos, hará que el evento tenga una carga muy alta de atractivo para jóvenes latinos en todo el mundo”.

Códigos culturales latinos en toda su narrativa, que será más bilingüe, con muchas referencias que van a sonar en lo multicultural. Las marcas buscan una experiencia regional e incorporará el código cultural latino y exponerlo en las diversas plataformas de streaming con el que buscarán un impacto sociocultural.

