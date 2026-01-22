Green Day abrirá el Super Bowl LX con un show especial antes del partido

No es casualidad que la NFL anuncie doble cartelera musical para el Super Tazón del 2026, pues está de fiesta grande al cumplir 60 años de la realización de este gran evento.

La banda estadounidense, Green Day será la banda encargada del acto musical para abrir el Super Bowl LX, que se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, anunciaron la NFL y la propia banda en los últimos días.

Un homenaje a una gran e histórica banda

La actuación de Green Day no será simplemente un concierto previo a la final de futbol americano, sino un homenaje musical que pondrá en escena generaciones de MVPs (jugadores más valiosos) de ediciones anteriores del Super Bowl.

La banda californiana conformada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool interpretará una selección de sus temas más emblemáticos en una ceremonia que busca combinar el espíritu deportivo con la energía del rock.

Esta participación llega tras más de tres décadas de carrera con álbumes como Dookie (1994) y American Idiot (2004), y evidencia cómo la NFL ha incorporado distintos géneros musicales en la experiencia del Super Bowl, más allá del clásico show de medio tiempo.

Evento global: música y deporte conectados

El espectáculo inaugural se transmitirá en vivo por NBC, Telemundo, Peacock y Universo, y se llevará a cabo varias horas antes de que el balón sea puesto en juego.

Además de Green Day, el programa musical del Super Bowl LX incluirá otras presentaciones antes del juego como Charlie Puth interpretando el himno nacional, Brandi Carlile con “America the Beautiful” y Coco Jones en “Lift Every Voice and Sing”.

Por su parte, el espectáculo de medio tiempo estará encabezado por Bad Bunny marcando otra dimensión del entretenimiento en vivo durante el Super Bowl con una mezcla de rock, pop y música urbana-latina que atrae tanto a fanáticos del deporte como a seguidores de la música a nivel mundial.

Qué significa para los fans de Green Day

Para los seguidores de Green Day, esta presentación es un momento histórico: la banda no solo lleva su legado al evento deportivo más visto del planeta, sino que lo hace en su región natal de Bay Area, frente a una audiencia global.

Aunque no se han publicado listas de canciones específicas, se espera que el grupo interprete varios de sus grandes clásicos, ofreciendo una puesta en escena que combine energía, nostalgia y actitud punk.