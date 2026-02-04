Todos los trailers reportados para el Super Bowl XL

La final de la NFL no será solo el choque entre Seahawks y Patriots, ni únicamente el espectáculo del medio tiempo. Los cortes comerciales del Super Bowl LX se convertirán en una excepcional ventana cinematográfica, con vistazos exclusivos de los estrenos más esperados de 2026 ante unos 120 millones de espectadores.

Este evento representa una vitrina inigualable para los estudios, que buscan atraer al público a salas de cine para sus estrenos mas importantes

El rey del pop reclama su trono

La biopic “Michael”, sobre la vida y legado del mítico Michael Jackson, encabeza las expectativas. Con su estreno previsto para el 24 de abril de 2026 y protagonizada por su propio sobrino Jaafar Jackson, la cinta podría revelar su tráiler completo durante el evento. El proyecto, del cual solo se ha visto un teaser, se perfila como uno de los estrenos más grandes del año, y su presentación en el Super Bowl sería el impulso promocional definitivo, además de coincidir con la presentación del Rey del Pop en el show de Medio Tiempo de 1993, considerado como uno de los mejores en la historia del Super Tazón.

Disney: sin Marvel, pero con la Fuerza y Pixar

En una decisión estratégica inusual, Marvel no presentará avances de ninguno de estrenos mas esperados en los últimos años “Avengers: Doomsday” y “Spider-Man: Brand New Day”. Esta ausencia, atribuida al alto costo de los espacios y un replanteamiento del calendario promocional, contrasta con la tradición de la franquicia en el evento, ya que Marvel acostumbra a liberar un tráiler cercano a las fechas del gran juego. Si bien la quinta entrega de los Vengadores tiene una fecha de estrena prevista para el fin de año, Spider-Man tendrá su lanzamiento para el verano, por lo cual liberar un vistazo ya oficial sería una estrategia lista para generar emoción y expectativa masiva, ya que el tráiler sin terminar se filtro hace unos meses.

Sin embargo, Disney compensará con el primer tráiler de “The Mandalorian & Grogu”, la próxima película de Star Wars y la primera cinta de una galaxia muy, muy lejana desde la divisiva Ascenso de Skywalker. Además, en el departamento de animación llegaríamos a tener posibles adelantos de “Toy Story 5” y “Hoppers” de Pixar.

Universal apuesta fuerte

A pesar de los precios récord de 7 a 10 millones de dólares por 30 segundos, Universal desplegará su poderío con tráillers de sus apuestas familiares y épicas. Los fanáticos podrán ver nuevos avances de “The Super Mario Galaxy Movie” (1 de abril) y “Minions 3” (1 de julio). Además, se espera el spot de “Disclosure Day”, la nueva película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg, con estreno previsto para el 12 de junio.

Sorpresas y ausencias notables

Otra sorpresa llegará antes del saque inicial, un segundo tráiler de “Scream 7”, que se estrena el 27 de febrero. En el lado opuesto, estudios como Warner Bros., Sony, Apple y Netflix se mantendrán al margen, priorizando otras estrategias promocionales.

Esta edición del Super Bowl reafirma su condición de espectáculo único, donde el deporte, la música y el cine convergen en un fenómeno cultural global sin precedentes cada año.

