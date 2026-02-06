¡Limpieza en el Poder Judicial! Inhabilitan a 16 funcionarios por red de acoso y misoginia / Amelia Fuentes Marin

Por incurrir de manera reiterada en actos de violencia laboral en contra de sus subalternas, subalternos y demás compañeras y compañeros de trabajo, mediante el uso de lenguaje altisonante, así como comportamientos agresivos, amenazantes, intimidatorios y ofensivos, la Comisión de Disciplina Judicial suspendió e inhabilitó a dieciséis personas servidoras públicas. Aquí te contamos los detalles.

Durante sesión ordinaria, el órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF) resolvió diversos procedimientos de responsabilidad administrativa, entre los que destaca uno en el que se encuentran implicados dos jefes de la Unidad de Notificadores y 14 auxiliares de actuarios adscritos a la Unidad de Notificadores Común de Tribunales Colegiados de Circuito en la Ciudad de México.

¿Qué conductas de violencia laboral fueron acreditadas?

El Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas sustentó su indagatoria ante la Comisión de Disciplina con pruebas que demuestran que las personas servidoras públicas denunciadas ejercían de manera reiterada actos de violencia laboral en contra de sus subalternas, subalternos y demás compañeras y compañeros de trabajo, mediante el uso de lenguaje altisonante, así como comportamientos agresivos, amenazantes, intimidatorios y ofensivos.

También en el expediente obran constancias probatorias de conductas de carácter misógino y de connotación sexual no consentida, que vulneraron la esfera íntima de las personas afectadas a través de contacto físico indebido. Además, quedó acreditado que las personas denunciadas ejercían, de forma sistemática, acoso laboral, ya que grababan, fotografiaban, seguían y vigilaban a compañeras y compañeros de trabajo, así como a un superior jerárquico, sin su consentimiento.

⚖️ La justicia con perspectiva de género no es opcional: es una obligación constitucional de todas las personas servidoras públicas del ámbito judicial.



🏛️ El Tribunal de Disciplina Judicial vigila que las resoluciones respeten plenamente los derechos humanos, promoviendo la… pic.twitter.com/3cGW8entHp — Tribunal de Disciplina Judicial (@tdjmex) February 6, 2026

¿Hubo casos de acoso sexual y otras irregularidades?

Incluso uno de los servidores públicos sancionados incurrió en conductas de acoso sexual al emitir comentarios y realizar acercamientos de connotación física no consentidos y reiterados, lo que generó un entorno laboral hostil para una funcionaria judicial.

Finalmente, se demostró que los implicados empleaban indebidamente a personas ajenas al Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo notificaciones, a fin de evadir sus responsabilidades laborales; que no acataban las órdenes de sus superiores jerárquicos y que, en ocasiones, se presentaban a trabajar en condiciones inaceptables para el servicio público.

El presidente de la Comisión de Disciplina, Magistrado Rufino H. León Tovar, refrendó su compromiso de que no existan intocables en el Poder Judicial de la Federación y sentenció que “Se aplicará todo el peso de la ley sin importar el cargo de la persona que infrinja la norma”.

