Sheinbaum justifica camionetas “machuchonas” para ministros de la SCJN

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, justificó la adquisición de camionetas de la SCJN de alta gama para los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al asegurar que la decisión permitió un ahorro de más de mil millones de pesos.

Desde Veracruz, la mandataria fue cuestionada sobre la “escandalosa” compra de las unidades de lujo, conocidas popularmente como camionetas “machuchonas”, y explicó que solicitó información directamente al Poder Judicial tras conocer la noticia.

¿Por qué se compraron las camionetas de la SCJN?

Sheinbaum detalló que la Secretaría de Gobernación consultó al Comité de Administración del Poder Judicial, el cual envió una tarjeta informativa donde se explica que existía un contrato de renta de vehículos, el cual fue sustituido por la compra directa.

“Pregunté el día de ayer cuando vi la nota. La secretaria de Gobernación hizo una consulta al comité de administración del Poder Judicial y nos dieron una nota informativa en la que se señala que existía un contrato de renta de vehículos y se decidió sustituirlo por la compra, lo que habría generado un ahorro de más de mil millones de pesos”, señaló la presidenta.

¿Existe algún riesgo de seguridad para los ministros?

Durante la conferencia, también se le preguntó a la mandataria si tenía conocimiento de algún riesgo de seguridad que justificara el uso de este tipo de vehículos por parte de los ministros.

Sheinbaum subrayó que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte informar públicamente sobre la adquisición de las camionetas, especialmente si esta responde a alguna amenaza o situación de riesgo específica contra ministras y ministros.

“Todo ello tiene que informarlo la Corte”, enfatizó, al señalar que su gobierno únicamente dio cuenta de la información proporcionada de manera institucional por el Poder Judicial.