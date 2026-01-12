SCJN estrena nuevo Secretario General de Acuerdos

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, le dio la bienvenida en lengua mixteca al nuevo Secretario General Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, quien relevó a Rafael Coello Cetina quien estuvo en el cargo hasta el pasado viernes 9 de enero.

Durante la sesión de este lunes en el pleno del máximo tribunal, Aguilar Ortiz aseguró que los cambios al interior buscan cumplir con los objetivos de tener una nueva Corte.

El ministro presidente destacó que buscan cumplir con el proyecto de transformación institucional, para garantizar que la justicia llegue a toda la sociedad.

“Con él, como anunciábamos hace unos días, vamos a iniciar un nuevo ciclo de la suprema corte de justicia de la nación, con miras a alcanzar los objetivos, los fines que se ha propuesto esta nueva suprema corte de justicia de la nación, de tener una corte cercana a la gente, comprometida con la justicia, comprometida con los sectores que tradicionalmente han estado excluidos de la impartición de justicia. bienvenido, señor secretario”.

¿Qué sucederá con el Poder Judicial tras este relevo?

La remoción de Rafael Coello Cetina, fue aprobada por el pleno de la Corte el viernes pasado en sesión privada, y era el segundo funcionario más importante del máximo tribunal, solo por debajo de los ministros.

Sobre esta decisión, Aguilar Ortiz dijo ese día que la nueva Corte no echa fuego a lo construido durante muchos años, pero no va a sembrar sobre las cenizas del anterior Poder Judicial ni de la Suprema Corte de Justicia.

“Hemos dicho que vamos a aprovechar las capacidades creadas durante todos los años en que ha funcionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló.

Coello Cetina, veterano con más de treinta años en la Corte, asumirá en los próximos días el puesto de magistrado de Circuito con el que ya cuenta, pero no ha ejercido, pues será adscrito a una plaza que ya tenía asignada en un tribunal colegiado en materia administrativa.

