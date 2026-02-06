El lado amargo del Super Bowl: aguacateros denuncian ante Sheinbaum violencia en Michoacán

Existe una denuncia de comerciantes aguacateros de Michoacán que son víctima de extorsión sistemática desde el 2021

Mientras Michoacán se prepara para exportar más de 100 mil toneladas de aguacate con motivo del Super Bowl, la realidad detrás del “oro verde” es de asfixia y miedo.

Juan Carlos Venegas Álvarez, productor de aguacate en Uruapan, entregó personalmente una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para denunciar la violencia y el cobro de piso que asfixia al sector agrícola en la entidad.

Durante la visita de la presidenta en Morelia, el empresario logró que la mandataria firmara de recibido un documento que detalla la vulnerabilidad institucional y el fracaso de las estrategias de seguridad en la región, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional.

¿Por qué el productor decidió entregar una carta formal?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Venegas Álvarez explicó que su objetivo primordial al entregar la carta es dejar una evidencia formal que presione a las autoridades a actuar más allá de las promesas.

El productor aguacatero señaló que, a diferencia de otros líderes sociales que limitaron sus quejas a las redes sociales, él decidió plasmar por escrito el número de expediente de una denuncia interpuesta ante el 089 por comerciantes que han sido víctimas de extorsión sistemática desde el año 2021.

¿Cómo afecta la inseguridad a Uruapan y al sector aguacatero?

También se expone la grave situación que enfrentan los habitantes de Uruapan, citando ejemplos dolorosos como el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, quien perdió la vida a pesar de contar con seguridad.

La delincuencia opera con tal impunidad en Michoacán que los crímenes ocurren incluso ante la mirada de las fuerzas federales, manifestó Venegas Álvarez, lo que refleja un colapso en el sistema de justicia y protección ciudadana en el estado.

Aunque Michoacán se prepara para la exportación de más de 100 mil toneladas de aguacate por la temporada del Super Bowl, el éxito comercial se ve empañado por el miedo de un gremio que teme denunciar, agregó.

