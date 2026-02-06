Caso Jeffrey Epstein: Tyler Oliveira, el influencer recuerda cuando logró entrar a su Isla privada y se vuelve viral | VIDEO

La historia alrededor de la isla privada de Jeffrey Epstein, ubicada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, volvió a cobrar fuerza en redes sociales luego de que el creador de contenido Tyler Oliveira compartiera un video en el que recuerda cómo logró ingresar al polémico lugar, famoso por estar relacionado con casos de abuso y tráfico sexual.

Una aventura que se volvió viral

En el video, titulado “Me colé en la isla de Jeffrey Epstein…”, el influencer y YouTuber muestra su travesía desde que se acerca a la isla en moto acuática con un acompañante, hasta que logra caminar por parte del terreno, a pesar de los letreros que advertían que se trata de propiedad privada y acceso prohibido.

Oliveira relata que, una vez en tierra, se dirige hacia el edificio conocido como el “templo”, un punto emblemático de la isla que solía tener franjas azules y una cúpula dorada, aunque ahora presenta otra apariencia y áreas bloqueadas. La exploración, sin embargo, no duró mucho: al poco tiempo fue descubierto por personal de seguridad y tuvo que huir tras ser perseguido por custodios.

"Isla Epstein":

Porque el youtuber Tyler Oliveira, se coló dentro de la isla de Jeffrey Epstein en su último video.pic.twitter.com/5i2PI58pd4 — Tendencias (@TTendenciaX) February 5, 2026

¿Qué tiene de controversial este lugar?

La isla que perteneció a Jeffrey Epstein hasta su muerte en 2019 es conocida internacionalmente por haber sido el epicentro de una red de abuso sexual y explotación que involucró a menores de edad y figuras poderosas. Por esta razón, cualquier acceso no autorizado o intento de documentar la isla sigue generando polémica y un intenso debate sobre límites éticos y seguridad.

Tras la publicación del video, el material se volvió a viralizar y encendió conversaciones en plataformas como YouTube y X, reavivando el interés por la investigación y la discusión pública sobre lo que ocurrió en ese lugar. A pesar de la ignorancia de varios de los hechos que se especulan, el tema sigue siendo objeto de atención mediática internacional.

El video que se volvió viral

El video ha generado diversas reacciones en la audiencia digital, desde quienes señalan el nivel de riesgo de la acción hasta quienes critican la exposición de un sitio ligado a hechos tan delicados. La circulación de este tipo de contenido vuelve a poner en la mira el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido al abordar lugares o temas sensibles.