Melinda French Gates, exesposa de Bill Gates, relata el horror de convivir con Jeffrey Epstein

Melinda French Gates, exesposa del cofundador de Microsoft, habló públicamente sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida personal: la relación de su entonces esposo, Bill Gates, con el agresor sexual Jeffrey Epstein.

En una entrevista concedida recientemente a NPR, la filántropa reconoció que la aparición de Bill Gates en los archivos relacionados con Epstein le remueve recuerdos profundamente dolorosos de su matrimonio. “Me recuerda momentos muy dolorosos de nuestro matrimonio”, afirmó con franqueza.

¿Qué dijo Melinda French Gates sobre Jeffrey Epstein y su matrimonio?

Melinda French Gates expresó una “enorme tristeza” por lo ocurrido y fue tajante al señalar que hoy se siente aliviada de estar lejos de todo ese entorno. “Estoy muy contenta de estar lejos actualmente de toda esa inmundicia”, declaró durante la conversación, en la que dejó claro el impacto emocional que estos hechos tuvieron en su vida personal y familiar.

Sus declaraciones se producen en un contexto de renovado escrutinio público sobre las figuras que tuvieron contacto con Epstein, luego de la difusión de documentos judiciales que han reavivado el debate sobre responsabilidades, silencios y consecuencias.

“Me recuerda momentos muy dolorosos”: el testimonio de Melinda French Gates

Durante la entrevista, Melinda explicó que las interacciones de Bill Gates con Epstein fueron uno de los factores que erosionaron su relación. Aunque evitó entrar en detalles específicos, subrayó que esos episodios representaron una carga emocional difícil de sobrellevar y marcaron un antes y un después en su vida.

La filántropa enfatizó que hoy su prioridad es mantenerse alejada de cualquier vínculo con ese pasado. Sus palabras reflejan no solo una postura personal, sino también un mensaje claro sobre la importancia de enfrentar la verdad, incluso cuando resulta incómoda.