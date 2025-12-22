Bill Clinton pide al Departamento de Justicia revelar archivos sobre Epstein

El caso Epstein ha involucrado a figuras de alto perfil y ha sido objeto de múltiples investigaciones federales. Getty Images

El expresidente de Bill Clinton solicitó este lunes al Departamento de Justicia de Estados Unidos que haga pública toda la documentación del caso de Jeffrey Epstein en la que aparezca su nombre o imagen. El llamado ocurre después de que el gobierno del presidente Donald Trump difundiera recientemente varias fotografías en las que figura el exmandatario demócrata junto al polémico empresario.

A través de un comunicado, el portavoz de Clinton, Ángel Ureña, instó directamente a Trump a ordenar a la fiscal general, Pam Bondi, la publicación inmediata de cualquier material restante que haga referencia al expresidente, lo mencione o contenga alguna fotografía suya. “La transparencia total es indispensable para evitar interpretaciones parciales o manipuladas”, subrayó el portavoz.

Señalan riesgo de “filtraciones selectivas”

Ureña advirtió que, si no se divulga la totalidad del expediente, quedará en evidencia un uso de “filtraciones selectivas” con el objetivo de implicar en presuntas irregularidades a personas que, aseguró, ya han sido exculpadas reiteradamente por la propia fiscalía. En ese contexto, señaló que Clinton ha colaborado en el pasado con las autoridades y que no enfrenta cargos relacionados con el caso.

La polémica se reavivó tras la publicación de imágenes por parte del gobierno de Trump, lo que generó debate público y presión política para que se conozca el alcance completo de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein, el financiero acusado de liderar una red de explotación sexual de menores y fallecido en prisión en 2019.

Contexto del caso Epstein

El caso Epstein ha involucrado a figuras de alto perfil y ha sido objeto de múltiples investigaciones federales. En los últimos meses, organizaciones civiles y legisladores han pedido mayor transparencia sobre los documentos desclasificados, con el argumento de que el interés público exige claridad sobre quiénes aparecen y en qué contexto.

Llamado a la transparencia

Desde el entorno de Clinton sostienen que la publicación íntegra de los archivos permitiría cerrar especulaciones y evitar que fragmentos aislados se utilicen con fines políticos. Mientras tanto, el Departamento de Justicia no ha detallado un calendario para la difusión completa del material.

La discusión vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de transparencia en uno de los casos más sensibles de la historia reciente de Estados Unidos, con implicaciones políticas y legales que siguen generando atención nacional e internacional.