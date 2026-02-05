¿Tu casa está a salvo? Notarios advierten sobre el aumento de despojos en CDMX

Ante la percepción de un aumento en los delitos de despojo y fraude inmobiliario en la Ciudad de México, Felipe Carrasco, integrante del Colegio de Notarios, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para proteger su patrimonio.

En el espacio de “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Felipe Carrasco destacó que el primer paso es contar con escrituras debidamente regularizadas, no basta con tener el documento físico, sino que este debe estar a nombre del propietario real y contar con el registro correspondiente ante las autoridades para servir como un escudo protector ante cualquier eventualidad legal.

¿Por qué es clave que las escrituras estén inscritas en el Registro Público?

El notario explicó que la regla de oro para cualquier dueño de un inmueble es verificar que su escritura esté inscrita en el Registro Público, que es lo que otorga efectos ante terceros y permite que instituciones como la Fiscalía de la Ciudad de México puedan acreditar la propiedad y devolver la posesión en caso de un delito.

Advirtió sobre el riesgo de documentos inexistentes o falsos, subrayando que la formalidad de la ley es la única garantía real para las familias y sus bienes.

¿Qué apoyo ofrece el Colegio de Notarios a la ciudadanía?

El Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que realiza cerca de 440 mil documentos notariales al año, ofrece un sistema robusto de asesoría gratuita para orientar a la población en temas que van desde testamentos hasta sucesiones y constituciones de empresas.

Además, mantienen una presencia activa en el Zócalo capitalino todos los martes para atender directamente las dudas de los ciudadanos que buscan poner en regla sus propiedades.

Para facilitar el acceso a estos servicios y evitar caer en manos de defraudadores, Felipe Carrasco recomendó consultar el directorio oficial de notarios facultados a través del portal www.colegiodenotarios.org.mx o en sus redes sociales oficiales.

El objetivo principal es que los ciudadanos aprovechen estas facilidades administrativas y fiscales para dotar de seguridad jurídica a sus actividades económicas y asegurar el legado de sus familias de forma profesional y transparente.

