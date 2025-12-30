¿Cómo evitar el fraude inmobiliario al comprar o vender una casa en México?

La plataforma Kallify brinda asesoría desde el primer minuto tanto a posibles compradores como ofertantes de un bien inmueble, detalló su directora general, Diana Sandoval.

Kallify es la primera plataforma digital que garantiza seguridad jurídica en la compraventa de inmuebles en México, de acuerdo con su directora general Diana Sandoval, la plataforma activa en CDMX, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Monterrey y Guadalajara brinda la asesoría correspondiente para evitar los llamados fraudes inmobiliarios y busca su expansión en 2026.

TE PUEDE INTERESAR: ESPECIAL | Fraude inmobiliario en la CDMX y otros estados

Kallify como la primera plataforma digital que garantiza seguridad jurídica en la compraventa de inmuebles en México.#AlAire I Diana Sandoval, Dira. general de @kallifymx.#NegociosW con @JLeyvaReus

🔊https://t.co/f8JeCXhBkU pic.twitter.com/FHAmfknekQ — W Radio México (@WRADIOMexico) December 30, 2025

¿Cómo funciona la asesoría legal en la compraventa de inmuebles?

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para “Negocios W”, Sandoval detalló que la plataforma brinda asesoría desde el primer minuto tanto a posibles compradores como ofertantes de un bien inmueble, al subir los documentos requeridos por la plataforma, un abogado notario de tu preferencia revisa la documentación.

Es decir, Kallify hace las veces de un buró de la compra de inmuebles, lo que evita anticipos y penalizaciones en el proceso de la compra venta de un inmueble evitando así problemas entre las partes, fraudes y estafas.

La experta afirmó que los agentes inmobiliarios han recibido de muy buena forma esta plataforma, al igual que quienes ya la utilizan, pues afirma, “no es de fácil acceso ir a una notaría y decir voy a invertir en una propiedad”, por lo cual “el papel de Kallify es evitar el fraude inmobiliario con captaciones sanas y operaciones confiables”.

TE PUEDE INTERESAR: Fraude inmobiliario toda una empresa en México

¿Qué documentos se requieren para usar Kallify?

Lo que debemos tomar en cuenta al ingresar a Kallify, es contar con documentación digitalizada y adecuada como boleta de agua, de predial y hacer el pago de la dictaminación jurídica, para obtener a cambio un dictamen firmado por un notario que indicará si existe algún problema con el bien inmueble que se desea adquirir, cómo resolverlo y el costo correspondiente.

En suma, Kallify representa la certeza jurídica de vender un bien inmueble con la asesoría desde el primer minuto de un abogado de notaría.

Síguenos en Google News y encuentra más información