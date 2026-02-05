Repartidor de aplicación recurre a un caballo para seguir trabajando en Nuevo León | VIDEO

Un repartidor por aplicación se volvió viral en redes sociales luego de que fuera captado realizando sus entregas montado a caballo en el municipio de Juárez, Nuevo León. Todos se quedaron sorprendidos de que hiciera este trabajo, aunque se desconocen los motivos de tan peculiar repartidor.

Te dejamos todos los detalles a continuación para que no te pierdas nada del caso tan especial que fue.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Hombre se vuelve viral tras no querer subirse a un carro rosa, dijo “Yo soy hombre” | VIDEO

Captan a repartidor de aplicación, realizando entregas a caballo

Un repartidor de aplicación se hizo viral en redes por entregar sus pedidos de comida a domicilio en caballo. Sí, así como lo lees, no iba en moto como la mayoría o en bici, sino montaba a caballo.

Y es que el momento tan curioso ocurrió sobre una avenida, en donde varias personas no perdieron la oportunidad de grabar dicho momento. De acuerdo con los testigos, el repartidor iba normal en su caballo con su mochila correspondiente para sus entregas.

La escena provocó todo tipo de reacciones, desde mensajes de apoyo hasta comentarios que destacaron el ingenio del trabajador y el sello norteño del momento: “Todo sea por no dejar el pedido”, escribieron algunos usuarios. Pero te dejamos el video exacto del momento para que lo veas con tus propios ojos.

🐎📦 Repartidor de Didi entrega pedidos a caballo en Juárez



Un repartidor de Didi se volvió viral en redes sociales luego de que realizara entregas montado a caballo en Juárez, Nuevo León 🤠. El curioso hecho ocurrió después de que su motocicleta se descompusiera🚀😂.#JuárezNL pic.twitter.com/1RR4M7C0dR — Crítica Nayarita (@salvadoresquive) February 2, 2026

¿Ha dicho algo la plataforma donde trabaja el repartidor?

Hasta el momento no, la plataforma de color naranja no ha mencionado nada sobre el suceso, sin embargo, el video sigue sumando reacciones a este video tan peculiar. Y quién no se sorprendería de ver a un repartidor por aplicación en caballo, y qué manera de resolver.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Linchamiento en Iztapalapa: Casi termina en tragedia y hay dos jóvenes detenidos por este caso | VIDEO