¡Ya puede votar! Así luce Yuawi López, el niño de Movimiento Naranja a sus 18 años

Yuawi López ha encendido las redes sociales luego de aparecer en la nueva publicidad de Movimiento Ciudadano. Y ha sorprendido a todos quienes lo recordamos por su canción pegajosa y su baile peculiar cuando era niño, sin embargo, ahora ya tiene 18 años y así es como luce.

¿Cómo se ve Yuawi López en su mayoría de edad?

Yuawi López, mejor conocido como el ‘niño de Movimiento Naranja’ ha sorprendido a todos en redes sociales tras aparecer en un anuncio del mismo partido político en Facebook. Y es que parece que fue ayer cuando Yuawi López era un niño que cantaba bastante bien y ponía en alto sus raíces wixárikas.

La canción llegó a tal que no solo se volvió viral allá por 2018, sino que ahora ya es el himno del partido político. Es por eso que sorprendió a todos al pasar de un niño con un gran talento, a un adulto con mucha más experiencia y artísticamente hablando, un gran cantante.

Te dejamos la foto de Yuawi López a sus 18 años viendo como le siguen diciendo ‘niño de Movimiento Naranja’.

Yuawi López, el niño de Movimiento Ciudadano Ampliar

¿Quién es Yuawi López, el ‘niño de Movimiento Ciudadano’?

Yuawi López es ahora un joven cantante mexicano de origen wixárika (huichol) que alcanzó la fama nacional en 2017 como la imagen principal de las campañas políticas del partido. Éste se volvió un fenómeno viral gracias a su interpretación de la canción del mismo partido donde la melodía pegajosa, se convirtió en un ícono de la cultura popular.

Aunque desde pequeño mostró su talento musical en un grupo llamado ‘Venado Azul’ junto a su papá, a lo largo de los años ha regresado a la escena pública en cada periodo electoral, consolidándose como uno de los personajes más reconocibles del marketing político en el país.

