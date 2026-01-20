Linchamiento en Iztapalapa: Casi termina en tragedia y hay dos jóvenes detenidos por este caso | VIDEO

Un linchamiento en Iztapalapa desbordó tensión en las calles de dicha alcaldía. Todo comenzó como un asalto a mano armada por una cantidad menor a 600 pesos, pero estuvo a punto de convertirse en una tragedia.

Te contamos qué sucedió, por qué todos hablan sobre ello y cómo fue que desató a toda una comunidad.

Robo de 550 pesos, desata un intento de linchamiento en Iztapalapa

De acuerdo con los reportes policiales, dos sujetos (cuya identidad se mantiene reservada), habrían interceptado a una persona para despojarla de $550 en efectivo, utilizando un arma de fuego. Sin embargo, no contaban con que los transeúntes y vecinos de la zona reaccionarían de inmediato, logrando acorralarlos antes de que pudieron escapar.

Cansados de la inseguridad, los habitantes del sector comenzaron a agredir físicamente a los jóvenes. La situación escaló rápidamente a un intento de linchamiento, obligando a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a desplegar un operativo de emergencia para rescatar a los presuntos delincuentes de manos de la multitud enfurecida.

Así, tras una tensa mediación, los oficiales lograron extraer a los jóvenes, quienes presentaban diversos golpes al momento de trasladarlos al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica por el delito de robo a transeúnte con violencia.

#ULTIMAHORA Durante la noche policías de @SSC_CDMX rescataron a dos sujetos que intentaron linchar por andar robando en @Alc_Iztapalapa Vecinos de los tenían en calle Guerrero y Quintana Roo, Col. San Francisco Apolocalco, tratando de hacer justicia por su propia mano pic.twitter.com/UMPYWsGhLl — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) January 20, 2026

Iztapalapa se mantiene bajo la lupa

Este incidente pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la justicia por propia mano en las periferias de la Ciudad de México y el hartazgo social ante delitos menores que, en ocasiones, terminan en actos de violencia colectiva.

