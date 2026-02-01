Hombre se vuelve viral tras no querer subirse a un carro rosa, dijo “Yo soy hombre” | VIDEO

Un video que se volvió viral en redes sociales ha desatado una intensa conversación en México sobre los estereotipos de género y la masculinidad. En el video se escucha a un hombre que se niega a subir a un taxi de aplicación simplemente porque es color rosa y con el argumento de “Yo soy hombre”, frase que rápidamente lo convirtió en tendencia.

¿Qué pasó en el video viral?

El video muestra a una conductora de taxi por aplicación quien llega por su pasajero y éste no quiere subir porque es rosa. El clip que rápidamente se volvió viral, la conductora simplemente menciona que no le pasa nada al subirse al taxi, sin embargo, el hombre insiste en que es “hombre y no puede subirse ahí por su hombría”

El momento fue grabado y compartido en plataformas como TikTok y X, donde en cuestión de horas acumuló miles de reproducciones y comentarios.

🇲🇽 ¿Le tiene miedo al color rosa?



A una conductora de Uber llegó para recoger a un pasajero, este se negó a subir al auto porque era rosa: «Yo soy hombre». pic.twitter.com/Z8I3UqJxm7 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 31, 2026

¿Por qué el video generó conversación en México?

En México el movimiento feminista está más que presente y algunos hombres comienzan a generar conciencia sobre lo que es la masculinidad y cómo no seguir generando estereotipos de género. Por lo mismo, entre las nuevas generaciones sugieren que el color es simplemente color, sin género.

Este video reavivó el debate sobre cómo ciertos símbolos siguen vinculándose a la identidad masculina y cómo eso influye en el comportamiento cotidiano.

Especialistas y usuarios coinciden en que este tipo de reacciones evidencian la necesidad de repensar la masculinidad tradicional y abrir espacio a expresiones más libres, sin prejuicios.