¿Qué es la violencia digital? Definición y nuevas sanciones propuestas en México

La violencia digital se manifiesta en mensajes ofensivos, insinuaciones o propuestas sexuales no consentidas, entre otras.

El uso de tecnologías de la información y comunicación para ejercer hostigamiento, difamación, suplantación de identidad, distribución no consensual de imágenes o datos personales, o cualquier conducta que limite su libertad o cause daño ahora se podría considerar como violencia digital.

Con el respaldo de cifras alarmantes del INEGI que sitúan a 10 millones de mujeres mexicanas como víctimas de hostigamiento en la red, la diputada federal Verónica Martínez García presentó una iniciativa para incorporar la violencia digital y el ciberacoso como modalidades específicas de agresión.

¿Qué es la violencia digital?

La iniciativa de la legisladora del PRI plantea la violencia digital y el ciberacoso como toda conducta agresiva, a través de redes sociales, plataformas digitales, mensajería instantánea o cualquier otro medio tecnológico, dirigida hacia una mujer por razones de género.

La diputada Verónica Martínez sostuvo que estas formas de violencia reproducen desigualdades de género en el entorno digital.

Subrayó que, la magnitud del problema y la persistente impunidad evidencian la necesidad de una respuesta integral que combine políticas públicas sólidas, educación digital con perspectiva de género, mecanismos accesibles de denuncia y sanciones efectivas.

¿Cómo detectar la violencia digital?

Este tipo de violencia digital se manifiesta en mensajes ofensivos, insinuaciones o propuestas sexuales no consentidas, contactos mediante identidades falsas, difusión de contenido íntimo sin autorización, acecho digital y amenazas.

Resaltó que estas agresiones no sólo generan daño emocional y psicológico, sino también afectan la reputación, la seguridad y las relaciones personales de las víctimas, constituyendo una forma de violencia machista que limita la participación plena de las mujeres en espacios públicos y digitales.

De acuerdo con datos oficiales en 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que más de 10 millones de mujeres mexicanas fueron víctimas de ciberacoso, lo que representa el 22.2 por ciento de las usuarias de internet.

Mientras que las propuestas sexuales no deseadas afectaron al 29 por ciento de las mujeres, cifra significativamente superior a la registrada entre los hombres.

