Machaca Rock Fest 2026: Line up, fechas confirmadas, precios de boletos y todos los detalles del festival

Después de una pausa, uno de los festivales más esperados del norte de México está de vuelta: Machaca Rock Fest 2026 se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año, reuniendo a fanáticos del rock y la música alternativa de todo el país.

La confirmación de la fecha oficial, combinada con la especulación sobre su lineup y precios, ha encendido las redes y el interés de quienes no quieren perderse esta edición especial.

¿Cuándo será el Machaca Rock Fest 2026?

Los organizadores anunciaron que Machaca Rock Fest 2026 se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 2026, marcando el regreso del icónico festival tras una pausa en 2025. Este evento se ha consolidado a lo largo de los años como un punto de reunión clave para los amantes de la música en vivo, especialmente del rock y otros géneros alternativos.

Aunque aún no se ha confirmado la sede oficial para esta edición, en eventos pasados el festival se realizó en espacios emblemáticos de Monterrey, como el Parque Fundidora, lo que ha generado expectativa entre los asistentes sobre si este año volverá a ser el sitio elegido.

¿Quiénes encabezan el line up del Machaca Fest 2026?

Hasta ahora, los detalles oficiales del line up del Machaca Rock Fest 2026 no se han dado a conocer, lo que ha provocado una ola de especulaciones entre seguidores y comunidades musicales.

Los fanáticos esperan el anuncio en las próximas semanas, cuando los organizadores revelen cuáles serán las bandas nacionales e internacionales que formarán parte del cartel. El festival tiene historia de presentar tanto propuestas consolidadas como emergentes, por lo que el anuncio del line up será clave para conocer qué sorpresas trae esta edición.

¿Cuánto cuesta ir al Machaca Fest 2026?

En este momento no se han publicado oficialmente los precios de los boletos para Machaca Rock Fest 2026. Sin embargo, si se toma como referencia ediciones anteriores, como la del 2024, el festival manejó varias categorías de entradas: general, VIP y club, con precios que iban desde aproximadamente 1 650 pesos hasta más de 12 000 pesos dependiendo de la experiencia incluida.

Se espera que la preventa y venta general de boletos se anuncien pronto junto con el lineup oficial, y que los precios se adapten a las expectativas del público que sigue al Machaca Rock Fest año con año. Mantente atento a los canales oficiales para confirmar tarifas y fases de venta.