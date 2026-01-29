Detención de Ryan Wedding en México: Gobierno mexicano sostiene entrega voluntaria, pero WSJ apunta a un operativo secreto del FBI

La captura de Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense convertido en uno de los principales fugitivos vinculados al narcotráfico internacional, ha desatado una disputa mediática y política entre autoridades de México y Estados Unidos sobre cómo ocurrió su aprehensión el 22 de enero de 2026.

Wedding, quien figuraba entre los diez más buscados por el FBI por cargos que incluyen tráfico de cocaína, lavado de dinero y asesinato, fue detenido en territorio mexicano y posteriormente trasladado a Estados Unidos para enfrentar procesos penales federales.

La versión del gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, sostiene que Wedding se entregó de manera voluntaria en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, sin participación operativa de agencias extranjeras en suelo nacional. Sheinbaum ha reiterado que México no autoriza operativos conjuntos con fuerzas de Estados Unidos dentro de su territorio y que la cooperación se limita al intercambio de inteligencia, mientras que las detenciones y acciones operativas son responsabilidad exclusiva de las autoridades mexicanas.

En contraste, un reportaje del diario estadounidense The Wall Street Journal afirma que la captura de Wedding no fue una simple entrega, sino que resultó de un “operativo secreto” del FBI en México, en el que habrían participado agentes del Buró Federal de Investigaciones junto con autoridades mexicanas. Según esta versión, los equipos del FBI, incluidos miembros del Equipo de Rescate de Rehenes, habrían negociado y ejecutado la detención en territorio mexicano, lo cual ha generado preocupación sobre posibles violaciones a la soberanía del país, dado que la ley mexicana prohíbe la presencia física de agentes extranjeros en operativos de arresto.

Esta discrepancia también se refleja en declaraciones de funcionarios estadounidenses. Por un lado, el embajador de Estados Unidos en México indicó que Wedding se entregó voluntariamente como resultado de la presión coordinada entre ambas naciones; por otro, fuentes citadas por el WSJ y el abogado de Wedding sostienen que la versión oficial mexicana no coincide con la realidad de los hechos.

Otro punto de debate incluye la evidencia gráfica citada por el gobierno mexicano para apoyar la narrativa de entrega voluntaria: una fotografía supuestamente de Wedding frente a la embajada que analistas han señalado podría haber sido generada o manipulada mediante inteligencia artificial, lo que complicaría aún más la claridad del relato oficial.

La divergencia de versiones ha trascendido el ámbito informativo y se ha colado en las relaciones bilaterales. En ese contexto, las autoridades han discutido la manera de reforzar la cooperación en materia de seguridad sin comprometer la soberanía, un tema que sigue bajo escrutinio público y político.

En suma, a la fecha existen al menos dos narrativas principales sobre la detención de Ryan Wedding, una que apunta a la entrega voluntaria ante autoridades estadounidenses en México y otra que refiere a un operativo encubierto del FBI en territorio mexicano. La falta de consenso entre las versiones oficiales y las investigaciones periodísticas mantiene el caso en el centro de un debate sobre soberanía, cooperación internacional y la lucha contra el crimen organizado.