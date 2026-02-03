Tren Interurbano “El Insurgente” concluye recorrido total tras 12 años de construcción

El Tren Interurbano conecta Toluca con Observatorio y se consolidará como el centro de transferencia modal más importante de la CDMX, afirma Andrés Lajous

Luego de la puesta en funcionamiento del recorrido completo del Tren Interurbano El Insurgente, el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, destacó la relevancia de esta obra estratégica que requirió 12 años para su construcción.

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, el funcionario explicó que la última etapa correspondió al tramo de Vasco de Quiroga a Observatorio, estación que permitirá la conexión directa con el Metro y el Metrobús en la Ciudad de México.

Tren “El Insurgente”, 12 años para que estuviera la obra terminada; "se dividió en 12 contratos y se terminó al final con 12 empresas distintas, que cada una tenía un tramito", @andreslajous, Dir. general de @TrenesMX.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbficME pic.twitter.com/kxsbzbGdXn — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 3, 2026

¿Cuánto dura el recorrido del Tren Interurbano El Insurgente?

El recorrido total del Tren Interurbano es de aproximadamente 50 minutos, lo que permitirá una reducción significativa en los tiempos de traslado entre el Valle de Toluca y la capital del país.

Lajous reconoció que la obra fue particularmente compleja, ya que cerca de 60 kilómetros del trazo son de construcción elevada debido a la orografía de la zona.

¿Por qué se modificó el proyecto original?

El funcionario detalló que en la zona del puente atirantado se evitó una afectación mayor al arbolado y a la fachada de la ermita de Vasco de Quiroga, por lo que se realizó un ajuste al proyecto original.

El puente cuenta únicamente con tres apoyos en un claro de 200 metros, y utiliza tirantes que permiten sostener la estructura sin la necesidad de colocar una columna cada 30 metros.

Doce años de construcción y retrasos administrativos

La construcción del Tren Interurbano se desarrolló en dos grandes etapas: la primera, de 2014 a 2019, comprendió el tramo de Zinacantepec a Lerma. Posteriormente, se avanzó de Lerma a Santa Fe, donde fue necesario construir un túnel de cinco kilómetros.

Los últimos ocho kilómetros fueron los que registraron mayor retraso debido a problemas administrativos, al grado de que se rescindió el contrato inicial y la obra fue transferida a 12 empresas más pequeñas para su conclusión.

Tecnología y conectividad en Observatorio

Sobre las características técnicas, Andrés Lajous explicó que las pendientes de la ruta están mitigadas por la propia infraestructura. El tren es eléctrico, cuenta con tracción distribuida en extremos y centros, freno eléctrico y neumático, además de un sistema avanzado de control europeo.

Con la conclusión del proyecto, el tren ya llega a Observatorio, donde opera en tres andenes dentro de una estación de cinco niveles. Además, se construye un CETRAM y un túnel vehicular que conectará con el Viaducto, lo que mejorará la circulación en la zona.

A ello se sumará, en diciembre, la extensión de la Línea 12 del Metro, lo que convertirá a Observatorio en “el centro de transferencia modal más importante de la Ciudad de México”, concluyó el funcionario.

