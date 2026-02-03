Línea 2 metro CDMX: anuncian cierres y nuevos horarios en estaciones por rehabilitación
Debido a trabajos de renovación, la línea 2 metro modificará sus horarios en las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad a partir del lunes 9 de febrero.
Se va a rehabilitar especialmente el tramo que va de la estación Taxqueña a Revolución y en una primera etapa se van a intervenir las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad.
Por este motivo, a partir del próximo lunes 9 de febrero van ser modificados los horarios nocturno y de fin de semana en estas tres estaciones.
¿Cuáles serán los nuevos horarios de operación en las estaciones intervenidas?
Estas tres estaciones cerrarán de lunes a viernes las 22:00 horas, los sábados a las 20:00 y los domingos, el cierre será completo.
El director general del metro, Adrián Rubalcaba informó que en esta primera -que durará de febrero a mayo- los tramos que van de las estaciones Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Taxqueña a Xola van a funcionar de manera normal.
¿Qué estaciones permanecerán cerradas y cómo funcionará el servicio?
“¿Cuál es el tramo que quedaría cerrado en la zona? Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad; estas estaciones serían las que estarían cerradas. Esto no quiere decir que está cerrada en su totalidad, se cerrarían estas líneas y se tendría un bucle. Este bucle que seria el número uno, abarca de las las estaciones Xola a Taxqueña”. Aquí el servicio sería el normal, aseguró.
El bucle número dos, que es de la estación Cuatro Caminos a Pino Suárez, estaría funcionando también de manera normal, explicó.
El director del Metro explicó que en estos tramos los usuarios van a contar con el apoyo de los autobuses de RTP.