Trabajadoras sexuales de Tlalpan solicitan apoyo de 21 mil pesos por afectaciones por obras de la ciclovía

Trabajadoras sexuales de la alcaldía Tlalpan solicitaron un apoyo económico de 21 mil pesos a las autoridades de la Ciudad de México, luego de denunciar que las obras de construcción de una ciclovía han afectado gravemente sus ingresos.

De acuerdo con los testimonios presentados ante autoridades locales, los trabajos de infraestructura redujeron el flujo vehicular y peatonal en la zona donde tradicionalmente laboran, lo que provocó una caída significativa en sus percepciones diarias.

Las mujeres señalaron que no se oponen a las obras públicas, pero exigen medidas de mitigación económica, ya que su actividad depende directamente del acceso y movilidad en el espacio público.

¿Por qué las trabajadoras sexuales piden un apoyo de 21 mil pesos?

Las solicitantes explicaron que el monto de 21 mil pesos corresponde a un ingreso estimado perdido durante varias semanas de trabajos continuos en la vialidad intervenida.

Según la normatividad local, las obras de infraestructura deben considerar impactos sociales y económicos en las comunidades directamente afectadas, por lo que pidieron ser incluidas en programas de apoyo emergente o compensación temporal, similares a los aplicados en otros proyectos urbanos de la CDMX.

Las trabajadoras recalcaron que muchas de ellas son jefas de familia, sin acceso a seguridad social ni ingresos fijos.

¿Qué han dicho las autoridades de Tlalpan y la CDMX?

La alcaldía Tlalpan informó que el proyecto de ciclovía forma parte de un plan de movilidad segura y sustentable, alineado con políticas del Gobierno capitalino.

Autoridades locales señalaron que el caso será revisado por las áreas sociales y jurídicas, para determinar si procede algún tipo de apoyo económico, programa social o alternativa de atención, conforme a los lineamientos vigentes.

Mientras tanto, las trabajadoras sexuales mantienen su exigencia:diálogo, reconocimiento y apoyo temporal, mientras duren las obras que hoy afectan directamente su sustento.