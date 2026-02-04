Servicio Militar: Fecha de inscripciones y cuándo empieza el adiestramiento para liberar la cartilla en 2026

Conoce las fechas de inscripciones al Servicio Militar y cuándo empieza el adiestramiento para liberar la cartilla en 2026.

Si tienes 18 años, conoce las fechas para las inscripciones del Servicio Militar 2026. Y si ya te registraste, te decimos cuándo empieza la fase de adiestramiento para que puedas liberar tu cartilla. Y mucho ojo, porque este trámite es indispensable en el futuro para trabajar o tramitar tu título profesional.

¿Cuándo son las inscripciones para el servicio militar 2026?

Si te preguntas cuándo empieza el registro del Servicio Militar, debes saber que en febrero tienes los días sábado 7, 14 y 21, así como los domingo 8, 15 y 22 de febrero para acudir a inscribirte.

¿Cuándo es la convocatoria del Servicio Militar 2026?

La convocatoria comenzó en enero y estará abierta hasta el 15 de octubre de 2026. Para realizar el trámite de inscripción, debes acudir directamente a las Juntas Municipales o Alcaldías de Reclutamiento de la zona donde vives. Y mucho ojo: si eres remiso (es decir, que no lo hiciste el año que te tocaba), el proceso es el mismo.

¿Cuándo inician los trámites para la cartilla militar 2026?

Los trámites de la cartilla van de acuerdo a las distintas fases del servicio militar, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional:

Inscripción: Sábados y domingos de enero y los fines de semana de febrero de 2026 .

Sábados y domingos de y los fines de semana de . Adiestramiento: Este proceso se divide en sesiones sabatinas.

Este proceso se divide en sesiones sabatinas. Liberación: Durante el mes de diciembre de 2026, según cada junta.

¿Es obligatorio el Servicio Militar en México?

Sí, es una obligación constitucional para todos los hombres jóvenes que tienen 18 años. Para las mujeres, el servicio es de carácter voluntario.

¿Cuánto tiempo dura el Servicio Militar?

El adiestramiento dura dos periodos:

Del 14 de febrero al 9 de mayo

Del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

¿Cuáles son las 5 fases del servicio militar 2026?

Alistamiento: Es cuando se realiza el registro de los jóvenes en las juntas municipales. Sorteo: Es en noviembre y determina si te toca “bola blanca” (marchar) o “bola negra” (disponibilidad). Reclutamiento: Los jóvenes entregan su Cartilla de Identidad Militar para ser sellada. Adiestramiento: Periodo de capacitación sobre los conocimientos de la doctrina militar vigente. Liberación: Se entregan las cartillas y hojas de liberación a quienes cumplieron satisfactoriamente.

El Servicio militar empieza cuando la fase de adiestramiento se lleve acabo en 2 escalones con 13 sesiones sabatinas; del 14 Feb. al 9 May. 2026 y del 1 Ago. al 24 Oct. 2026.




