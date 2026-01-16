Servicio Militar Nacional 2026: Los 5 requisitos del registro obligatorio para liberar la cartilla

Cumplir con el Servicio Militar en 2026 es obligatorio para liberar la cartilla; conoce los 5 requisito para el registro obligatorio.

El Servicio Militar Nacional 2026 ya comenzó y miles de jóvenes ya pueden realizar el registro obligatorio de este ciclo. Para ello, la Secretaría de la Defensa Nacional ha revelado los 5 requisitos básicos que la Clase 2008 y los remisos deben presentar en sus juntas municipales de reclutamiento, ya que contar con esta documentación es el primer paso para poder liberar la cartilla militar este año.

¿Es obligatorio el Servicio Militar en México en 2026?

Totalmente. El Servicio Militar Nacional es obligatorio para todos los hombres al cumplir los 18 años, incluyendo a los jóvenes nacidos en el año 2008 y a los remisos, o sea, aquellos nacidos en años anteriores que aún no cuentan con su Cartilla de Identidad Militar.

Inicia el año en que cumples la mayoría de edad. Primero debes alistarte y participar en el sorteo; posteriormente, según el resultado, deberás cumplir con tus obligaciones bajo las modalidades de “Encuadrado” o “A Disponibilidad”.

¿Cuándo se postula para el Servicio Militar 2026?

Desde el 2 de enero de 2026 y hasta el 15 de octubre de 2026, las juntas municipales y alcaldías de reclutamiento recibirán la documentación los sábados y domingos en estos centros, o en los consulados de México si te encuentras viviendo en el extranjero.

Los 5 requisitos del Servicio Militar Nacional 2026

Para realizar el alistamiento, debes presentar los siguientes documentos en original y copia:

Acta de Nacimiento certificada.

certificada. Comprobante de domicilio como recibo reciente de luz, agua o teléfono.

como recibo reciente de luz, agua o teléfono. Certificado de la escuela donde estudias o terminaste.

donde estudias o terminaste. CURP reciente.

reciente. 4 Fotografías de 35 x 45 mm, a color o blanco y negro, con fondo blanco y ropa clara. Es necesario aparecer de frente, sin lentes, sin barba, con casquete corto, bigote recortado y las orejas descubiertas. No se aceptan fotos digitales o retocadas.

¿Cuándo es el sorteo del Servicio Militar 2026?

El sorteo se hará un domingo del mes de noviembre de 2026 en las alcaldías o juntas municipales de la siguiente forma:

Bola Blanca o Azul: Te toca cumplir “Encuadrado” asistiendo a los centros de adiestramiento.

Te toca cumplir “Encuadrado” asistiendo a los centros de adiestramiento. Bola Negra: Cumples “A Disponibilidad”, lo que significa que no marchas y quedas bajo control de las comandancias de zona militar.

¿Cuánto tiempo dura el Servicio Militar Nacional?

Para el año 2026, el esquema de adiestramiento cambió porque aquellos que resulten sorteados para cumplir “Encuadrados” en las unidades del Ejército, Fuerza Aérea o Marina, obligatoriamente deberán ir en un horario de 07:00 a 13:00 horas según el calendario:

Primer escalón: Del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.

Del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026. Segundo escalón: Del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

