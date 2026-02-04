Remesas en México caen históricamente por efecto migratorio y tipo de cambio

Por efecto migratorio y tipo de cambio las remesas registran su peor caída en años, afirman especialistas. / IherPhoto

Las remesas en México registraron en diciembre una caída anual de 4.6%, pese a mostrar una ligera mejoría respecto a meses anteriores. El descenso se explica principalmente por el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos y por el impacto del tipo de cambio, señaló el analista financiero, Enrique Quintana en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

El efecto migratorio ha reducido los ingresos de los connacionales, ya que muchos migrantes optan por esconderse, disminuir su actividad laboral o dejar de trabajar como lo hacían habitualmente, lo que se traduce en menores envíos de dinero a sus familias en México.

¿Cuánto perdieron las familias por remesas?

De acuerdo con el análisis, una familia que hace un año recibía alrededor de 20 mil pesos mensuales, actualmente recibe cerca de 17 mil 200 pesos, es decir, casi 5% menos por la caída en los envíos.

A esto se suma el impacto cambiario: aun cuando las remesas no hubieran disminuido en dólares, las familias estarían perdiendo alrededor de 12.5% de su poder adquisitivo debido a la variación del tipo de cambio, lo que en conjunto representa un golpe cercano al 20% en los ingresos reales.

¿Por qué siguen siendo clave para la economía?

Pese a la caída registrada en 2025, las remesas continúan siendo un ingreso fundamental para millones de hogares. En el acumulado anual, México recibió 61 mil 800 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 170 millones de dólares diarios.

Especialistas advierten que el doble efecto de la reducción en los envíos y la pérdida por tipo de cambio impacta de forma directa en el consumo y la economía familiar, especialmente en comunidades altamente dependientes de este flujo de recursos.