Caen remesas en noviembre y no volverán a México; analista advierte regreso de migrantes mexicanos

Especialista financiera advierte del retorno de paisanos y la baja en las remesas que no volverán. / Suhaimi Abdullah

“En noviembre las remesas en México bajaron 5.7% los paisanos están encontrando problemas -en Estados Unidos- y muchos están regresando a México; algunos de ellos, por la edad, ahorraron y están de regreso en México y sus remesas ya no van a llegar. Son una segunda y tercera generación y ahí se cortan las remesas, ya no están entrando”, alertó la editora de finanzas y dinero en El Economista, Ana María Rosas, quien compartió que en lo económico se vislumbra un primer trimestre de 2026 “que no esperábamos”.

¿Qué factores presionan el panorama económico de 2026?

En entrevista para “Negocios W”, la analista compartió con Jeanette Leyva Reus que “se vislumbra un primer trimestre que no nos esperábamos con los aranceles y el tema, geopolítico de Ucrania y Oriente Medio, se suma la variable Nicolás Maduro”.

Señaló que la acción de Estados Unidos nos cambia el panorama y en relación “con las expectativas del petróleo no se vislumbra fácil”.

TE PUEDE INTERESAR: Hoy reveló el INEGI la inflación del 2025. ¿Cómo salimos y qué significa?

¿Cómo impactan inflación, tipo de cambio y crédito al consumidor?

Pese a todo, dijo, será un trimestre de crecimiento en materia interna para México, “en las finanzas públicas no vamos mal, cerramos el año con un crecimiento magro, pequeño y se llegaría a 1.6% en 2026 de acuerdo con los especialistas”.

“En relación con el tipo de cambio 19.23 pesos por dólar, pero con los movimientos socio políticos, se genera una volatilidad que a veces nos beneficia y a veces no”.

“El crecimiento para todo el año de 0.8 y 2.28, será menor que en los precriterios, especialistas del Banco de México que fue al 15 de diciembre 1.15% para todo el 2026”.

Sobre la inflación, dijo “estamos en el objetivo del Banco de México, pero por arriba del 4%, con 3.88 general subyacente 3.90 que no se puede con ella por el precio de las mercancías que siguen subiendo por la demanda y el ajuste del salario mínimo hay mayor poder adquisitivo, lo que puede incidir un poco en ella”.

Y aunque reconoció que “la inflación está a tope, depende mucho de lo que consumas, tu inflación es diferente en cada consumidor”. Por lo que recomendó “cuidar los ahorros y el trabajo”.

Respecto a los créditos dijo “las tasas de las tarjetas de crédito son por arriba del 50% y no va a bajar mucho, si bien CETES suben y bajan cada semana, no han ido al alza; sin embargo, siguen siendo medio seguro y todo depende de cuándo se hayan adquirido”.

“Las tasas han bajado, como en el caso de productos hipotecarios, los créditos de nómina son seguros, aunque no están tan bajos andan por el 22% anual”.

Síguenos en Google News y encuentra más información