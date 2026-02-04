“No somos satélite de nadie”, afirma México Tiene Vida tras señalamientos de alianzas políticas

Jaime Ochoa, dirigente nacional de México Tiene Vida rechazó ser aliado de Marcelo Ebrard o Samuel García y aseguró que el partido es ciudadano, autónomo e independiente.

Luego de que Guadalupe Acosta Naranjo señalara al partido local de Nuevo León, “México Tiene Vida” de ser aliado de las bases políticas de Marcelo Ebrard y del gobernador Samuel García, su dirigente nacional, Jaime Ochoa Hernández, rechazó dichas acusaciones y aseguró: “no somos satélite de ningún partido”.

En entrevista con Gabriela Warkentin en el espacio de Así las Cosas, Ochoa Hernández se reconoció como cristiano evangélico, pero aclaró que el partido es de puertas abiertas y da la bienvenida a “hombres y mujeres íntegros, con valores y principios”, sin distinción religiosa.

¿Qué es México Tiene Vida?



"En #NuevoLeón ya somos partido político, participamos en nuestra primera elección en 2024. Somos el único partido que logramos conservar el registro (...) Nos convertimos en la cuarta fuerza política del estado", Jaime Ochoa Hernández, dirigente

¿Cuál es el origen y perfil de México Tiene Vida?

El dirigente recordó que el proyecto nació en Nuevo León y que, tras su participación en las elecciones de 2024, logró conservar su registro, a diferencia de otros cuatro partidos locales. Subrayó que México Tiene Vida es un partido ciudadano, autónomo e independiente, con compromiso con la participación ciudadana y con elecciones limpias.

Añadió que su base ideológica se sustenta en valores universales como la honestidad, la ética y la integridad, principios que —dijo— son inherentes al ser humano.

México Tiene Vida busca convertirse en partido político: ¿Quién son? ¿Cuáles son sus principios? Jaime Ochoa Hernández, dirigente nacional de México Tiene Vida.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbfiKCc pic.twitter.com/nFEER94H3p — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 4, 2026

¿Es un partido evangélico?

Ochoa Hernández negó que se trate de un partido religioso . Aunque reiteró su convicción personal como cristiano evangélico, enfatizó que la organización no busca representar a una sola comunidad de fe.

Creemos en la vida desde su concepción hasta su finalización, que es la muerte natural, pero somos una organización política, no un partido evangélico” — Precisó.

¿Cumple con los requisitos legales como partido?

El dirigente aseguró que México Tiene Vida ha cumplido con los requisitos establecidos por el Instituto Electoral para su registro como partido político. Detalló que debían alcanzar 256 mil 030 afiliaciones y que actualmente superan las 320 mil personas afiliadas, además de contar con más de 200 asambleas distritales programadas hasta el 15 de febrero.

Finalmente, afirmó que el partido tiene más de cinco años de trabajo político en todo el país y reiteró que su proyecto se mantiene independiente de cualquier fuerza política nacional.