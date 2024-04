Claudia Sheinbaum, la mejor posicionada en preferencias electorales

Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2024, con el 60% de preferencia efectiva, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, le ganaría a Xóchitl Gálvez, abanderada de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, quien se llevaría el 33% de los votos, mientras que Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano solo obtendría el 7%, así lo revela la Encuesta Nacional Presidenciables 2024 realizada por W Radio, Enkoll y El País.

La ex jefa de Gobierno capitalina es la política más conocida por los mexicanos en un 90%; la senadora panista con licencia, se queda atrás con un 84% de popularidad; mientras que el emecista se queda por debajo de la encuesta con un 50%.

Claudia se lleva las mejores calificaciones con un 67% de aprobación; seguida de Máynez quien obtuvo el 36% de buenas opiniones; empatando con Xóchitl con un 36% de aprobación.

Morena se mantiene a la cabeza de las preferencias electorales de cara al proceso presidencial de 2024 con una preferencia efectiva del 51% en la intención de voto de los mexicanos, por el contrario, el 49% nunca votaría por la candidata del PRI, el 19% no elegiría a la del PAN, y el 13% no votaría por el presidenciable de Morena, y el 6% no elegiría al abanderado de Movimiento Ciudadano.

El 72% de los entrevistados está seguro del candidato presidencial por el que votará en las próximas elecciones, y solo el 26% de los encuestados podría cambiar de opinión el día de la jornada electoral.

Al respecto, el 42% de los encuestados está seguro de votar por Claudia Sheinbaum y solo el 12% podría cambiar de opinión.

En ese mismo sentido, el 19% de los entrevistados aseguró su voto por Xóchitl Gálvez, mientras que solo el 11% podrían cambiar de opinión. Por Jorge Álvarez Máynez, el 4% de los mexicanos aseguró votar por el emecista y el 3% dijo que podría cambiar de opinión.

El 47% de los mexicanos señaló que Morena es el partido con el que se identifica más, independientemente de su preferencia de voto. Además, el 63% de los encuestados esta de acuerdo con que siga gobernando Morena.

La Encuesta Nacional Presidenciables 2024 fue aplicada del 8 al 14 de abril de 2024, y se entrevistaron cara a cara a 2,590 hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial de elector vigente.

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOfupQswv_m9Aw?hl=es-419&gl=MX&ceid=MX%3Aes