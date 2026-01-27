Harry Styles en México: Todo lo que necesitas saber

Harry Styles confirmó su esperado regreso a la música con gira incluida y una esperadísima parada en México como parte de su nueva gira mundial Together, Together, una ambiciosa residencia global que se desarrollará entre mayo y diciembre de 2026 y que lo llevará por siete ciudades emblemáticas alrededor del mundo.

El anuncio llega en un punto decisivo de su carrera, marcado por el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio. Además, ya se dieron a conocer los precios oficiales de los boletos para sus conciertos en México.

Todo sobre la gira “Together Together”

El cantante británico presentará en vivo su nuevo material discográfico Kiss All Time. Disco, Occasionally, que estará disponible a partir del 6 de marzo de 2026. Este proyecto marca su regreso a los escenarios tras casi cuatro años sin un álbum de estudio y será el eje central de esta residencia, que incluirá invitados especiales y un formato distinto al de una gira tradicional.

La residencia Together, Together contempla siete ciudades: Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, con un total de 50 conciertos programados. Uno de los momentos más destacados será su estancia en Nueva York, donde ofrecerá 30 fechas en el Madison Square Garden, las únicas que tendrá en Estados Unidos. En Londres, también realizará una residencia de seis noches en el Wembley Stadium.

Fechas de Harry Styles en México

De acuerdo con información oficial de Ocesa, Harry Styles se presentará en la Ciudad de México los días:

31 de julio de 2026

1 de agosto de 2026

Ambos conciertos se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros, recinto que ha albergado giras internacionales de gran formato. Estas fechas forman parte del tramo latinoamericano del tour, que incluye dos presentaciones previas en São Paulo, Brasil.

La invitada especial para los conciertos en México será la cantautora británica Jorja Smith, quien abrirá ambas noches con un set basado en soul, R&B y sonidos alternativos.

Precios oficiales de boletos en CDMX

Los precios fueron revelados durante la preventa Beyond y ya incluyen cargos por servicio. Los montos pueden variar dependiendo de la ubicación específica dentro de cada zona:

PIT: $6,547.25

$6,547.25 General A: $2,579.25

$2,579.25 General B: $2,579.25

$2,579.25 General C: $1,463.25

$1,463.25 GNP: $4,191.25

$4,191.25 Verde B: $3,987.25

$3,987.25 Naranja B: $2,827.25

$2,827.25 Verde C: $2,205.25

$2,205.25 Naranja C: $1,091.25

Las zonas PIT estarán divididas en cuatro áreas: Circle, Disco, Square y Kiss, todas en modalidad de pie. Las secciones General A, B y C también serán de acceso general sin asientos. Las gradas se distribuirán en cinco secciones, además de un área destinada a personas con discapacidad.

Los paquetes VIP tendrán precios que van de $5,562.75 a $15,546.00 pesos aproximadamente.

Fechas de preventa y venta general

La venta de boletos se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster, con el siguiente calendario:

Venta Beyond: 26 de enero, 11:00 a.m.

26 de enero, 11:00 a.m. Preventa Priority: 27 de enero, 11:00 a.m.

27 de enero, 11:00 a.m. Preventa Banamex: 28 de enero, 11:00 a.m.

28 de enero, 11:00 a.m. Venta general: 29 de enero, 11:00 a.m.

Durante la preventa Banamex, las compras mayores a $3,000 pesos podrán diferirse a tres meses sin intereses. La organización aclaró que los paquetes VIP no son obligatorios y que el acceso a zonas generales será conforme al orden de llegada.

Nueva etapa musical

El anuncio de la gira coincide con una nueva fase discográfica para Harry Styles. El pasado 22 de enero lanzó el sencillo “Aperture”, primer adelanto de Kiss All Time. Disco, Occasionally, álbum que contará con 12 canciones y fue producido por su colaborador habitual, Kid Harpoon.

Este será su primer disco desde Harry’s House en 2022, trabajo que le valió tres premios Grammy, incluido Álbum del Año, reconocimiento que también obtuvo en los Brit Awards.

