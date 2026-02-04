Incumplir el Tratado de Aguas de 1944 traerá sanciones y pérdida de confianza con EU: Luege

El acuerdo entre México y EEUU sobre el plan de agua del Río Bravo

El incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos generará una pérdida de confianza en una relación históricamente positiva entre México y Estados Unidos, pero sobre todo derivará en sanciones fuertes y discusiones a nivel del Congreso estadounidense, advirtió José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el exfuncionario alertó que las consecuencias “pueden ser muy graves”, tras el anuncio del Plan Técnico para la gestión del agua presentado por el gobierno federal.

¿Habrá afectaciones en México?

A diferencia de lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Luege Tamargo afirmó que sí habrá afectaciones, principalmente por la reducción de agua a distritos de riego estratégicos como el Distrito 026 en Tamaulipas, uno de los más importantes del país.

Ante este escenario, hizo un llamado a avanzar en la tecnificación del riego agrícola, reconociendo que aunque implica inversiones elevadas, los beneficios son redituables a mediano y largo plazo.

¿Por qué es difícil cumplir el tratado?

Recordó que el Tratado de 1944 establece que México recibe un volumen de agua del río Colorado y, a cambio, debe entregar un volumen determinado del río Bravo cada cinco años. El compromiso anual es de 432 millones de metros cúbicos, pero señaló que aritméticamente resulta complicado cumplirlo.

Detalló que en el ciclo pasado, que concluyó en octubre, México cerró con un adeudo de mil millones de metros cúbicos, pese a la presión ejercida por el expresidente Donald Trump. Aunque en diciembre se acordó entregar 250 millones de metros cúbicos, estos se completaron hasta el 31 de enero.

¿Cuál es la deuda actual de agua?

De acuerdo con la normatividad vigente, los faltantes al final de un ciclo quinquenal deben reponerse en el siguiente periodo. Actualmente, México mantiene una deuda aproximada de 750 millones de metros cúbicos, lo que eleva el compromiso total a cerca de 581 millones de metros cúbicos anuales, cifra que, dijo, “no quedó clara” en el anuncio oficial del Plan Técnico.

Críticas al Plan Técnico

Sobre el Plan Técnico presentado por el gobierno federal, Luege Tamargo señaló que este contempla una cartera de proyectos y una hoja de ruta, pero cuestionó la falta de claridad en su implementación.

Indicó que se requiere una planeación municipal detallada, con esquemas de financiamiento y análisis de costos, algo que —dijo— no se realizó en la administración anterior.

Finalmente, subrayó que las prioridades deben ser la tecnificación del riego agrícola y mejorar la eficiencia hídrica en las ciudades fronterizas, al advertir que aún no se observa una hoja de ruta clara para enfrentar el problema.