Tratado de Aguas con EUA pondría en riesgo a poblaciones del norte de México

“México estaría entregando el agua existente poniendo en riesgo a los agricultores, pero sobre todo a las poblaciones de Monterrey, Tamaulipas, Acuña y Piedras Negras”.

Tras la publicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores del acuerdo al que habrían llegado autoridades de México y Estados Unidos en relación con el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, el director de la Comisión de Agua de Jalisco, Mario López, afirmó “tendremos problemas”, ya que “México estaría entregando el agua existente”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para “Así las Cosas”, el ex integrante de la Asociación Civil Ciudad Posible detalló que México deberá cumplir con el acuerdo y con “la planificación que debe concluir el próximo 31 de enero, pero anticipándole a Estados Unidos 240 millones de metros cúbicos”.

¿Cómo se cumpliría el acuerdo hídrico con Estados Unidos?

Detalló que las presas han aumentado su descarga para cumplir con el compromiso de la entrega y que “el resto se tome de las presas Amistad y Falcón”.“Para el 31 de enero vamos a tener un plan de cómo vamos a poder pagar el déficit, más lo que corresponde al 2026, y por los próximos cinco años”.

Ante tal situación, dijo que seguramente el gobierno de México, al amparo de lo que establece el tratado, señalará que se cumplirá siempre y cuando las condiciones meteorológicas e hidrológicas lo permitan.

¿Qué regiones enfrentarían mayores riesgos por la entrega de agua?

No obstante, reconoció que “sí vamos a tener un problema con los productores agrícolas de Tamaulipas de los distritos Río 25 y 26 y del bajo río Conchos”, especificó. Porque “México estaría entregando el agua existente, poniendo en riesgo a los agricultores, pero sobre todo a las poblaciones de Monterrey, Tamaulipas, Acuña y Piedras Negras”.

