Hoy No Circula 3 de febrero 2026: Que no te multen regresando del puente; estos carros descansan HOY

Para este 3 de febrero, la actividad en el Valle de México retoma su ritmo habitual tras el puente. Si tienes que salir a trabajar, a la escuela o a realizar pendientes, no olvides consultar el Hoy No Circula para saber qué vehículos deben quedarse en casa y evitar que una multa sea tu primer gasto fuerte de febrero.

Recuerda que el programa Hoy No Circula se mantiene vigente para reducir las emisiones contaminantes, especialmente en este mes donde el clima seco puede complicar la calidad del aire.

¿Qué autos no circulan este 3 de febrero?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que tienen restringida la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas este martes son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Qué vehículos SÍ pueden circular hoy?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar libremente por la CDMX y el Edomex son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

Si circulas en un día restringido, podrías recibir una sanción económica que va de las 20 a las 30 UMA. Para este 2026, esto representa un costo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumado al traslado al depósito vehicular (corralón) y las complicaciones que esto conlleva.