Fans de BTS en CDMX convocan marcha contra Ticketmaster y Ocesa por irregularidades en venta de boletos

Las ARMYS de BTS en la Ciudad de México, convocan a manifestarse de forma pacífica contra Ticketmaster y Ocesa, para visibilizar las inconformidades de miles de seguidoras por las irregularidades en la venta de boletos de la agrupación, ante la falta de respuestas de parte de ambas empresas.

¿Cuándo y dónde será la marcha de las ARMYS?

La protesta se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero y partirá del Metro Cuauhtémoc en punto de las 13:00 horas, con dirección a las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde las Armys buscan que sus demandas sean escuchadas.

Las asistentes se reunirán desde las 12:40 a las afueras de la estación y se espera que el contingente llegue alrededor de las 15:00 horas a la sede de la Profeco, ubicada en la Calle Dr. Carmona y Valle número 11, en la colonia Doctores.

¿Qué le exigen a Ticketmaster y Ocesa?

Las seguidoras de BTS exigen que se realice una investigación por los precios abusivos y fallas en la preventa de boletos.

La convocatoria, difundida por la página Army’s Mexico BTS en Facebook, señala como principales reclamos la aplicación de la llamada tarifa dinámica y la reventa masiva de entradas.

De acuerdo con las fans, los precios finales no coincidieron con los montos anunciados previamente, además, señalan que gran parte de los accesos terminaron en manos de revendedores, lo que dejó a miles de fans sin posibilidad de asistir a los conciertos.

Este caso ha generado amplio debate sobre transparencia, precios y derechos de los consumidores.

