Descubren salón de belleza en el Senado; denuncian que la morenista Andrea Chávez lo habilitó

La presunta operación de un salón de belleza dentro del Senado de la República generó polémica política y una rápida reacción institucional. Tras difundirse la versión de que el espacio habría sido habilitado por la senadora morenista Andrea Chávez, personal de resguardo del recinto colocó sellos en las puertas del lugar y suspendió cualquier actividad, según confirmaron fuentes legislativas.

El señalamiento detonó un debate sobre el uso de espacios públicos en la Cámara alta y la posible responsabilidad de integrantes del grupo parlamentario de Morena. Sin embargo, la legisladora negó de forma categórica la versión.

El Senado clausuró un presunto salón de belleza tras la polémica. Andrea Chávez negó haberlo habilitado y aseguró en X que la información es falsa. pic.twitter.com/naYQTKvh2s — Franc (@paco__miranda) February 4, 2026

¿Qué se sabe del salón de belleza dentro del Senado?

El espacio se ubica en el segundo piso del Senado, entre oficinas administrativas y áreas de trabajo legislativo. Tras el escándalo mediático, personal de seguridad procedió a sellar el acceso, como medida preventiva mientras se revisa su origen y autorización.

Hasta ahora, no existe documentación pública que confirme que el salón haya sido habilitado por una senadora en funciones. Las autoridades del recinto no han informado si el lugar operaba de manera formal ni desde cuándo.

FALSO.



Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie.



Tengo una Dyson, me peino en mi casa, y no tengo nada que ver con la película que se montaron.



Si tienen decencia, rectifiquen, @Reforma. pic.twitter.com/ikzm1AnWIz — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) February 4, 2026

Andrea Chávez niega la versión y califica la nota como falsa

En un mensaje difundido en X, la senadora Andrea Chávez aseguró que la información es falsa y rechazó haber solicitado la reapertura de la estética. Además, aclaró que no utiliza servicios dentro del Senado y que su arreglo personal lo realiza por cuenta propia.

Chávez añadió que usa una estilizadora Dyson, dispositivos cuyo precio en el mercado mexicano oscila entre 10 mil y 30 mil pesos, para subrayar que no requiere ni promueve un salón de belleza en instalaciones públicas.

El caso continúa bajo revisión administrativa, mientras el Senado busca deslindar responsabilidades y evitar el uso indebido de espacios oficiales. Por ahora, la versión señalada contra la legisladora carece de sustento oficial y ha sido desmentida públicamente.