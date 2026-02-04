;

¿Chivo expiatorio en el Tren Interoceánico? Esposa de detenido denuncia irregularidades en el caso

La esposa de uno de los detenidos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico aseguró que no tenía funciones operativas ni conocimiento de maquinaria y solicitó que el caso se revise conforme a la ley.

#Entrevista con Mariana Mondragón Sánchez

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Mariana Mondragón Sánchez, esposa de Ricardo Mendoza, uno de los detenidos por el descarrilamiento Tren Interoceánico aseguró que hay irregularidades porque su esposo es jefe de departamento de despacho, área administrativa, no operativa y dijo que su familia pide que su caso sea revisado con apego a la ley y el debido proceso para garantizar justicia.

¿Por qué fue detenido Ricardo Mendoza?

“En ese momento iba en trayectoria porque su jefe lo manda, es un viaje que él hace para reconocimiento estadístico, nada más porque lo manda su jefe a recorridos que son muy esporádicos. Él no conocía a la tripulación, nadie de ahí lo conoce porque no es su trabajo… él iba para la ruta de con fines estadísticos, medición de tiempos, entradas, salidas, llegadas, para algún tipo de contingencia que pudiera ocurrir en el trayecto con fines estadísticos, más nunca operativos… No tiene capacitación, no sabe nada de la maquinaria”.

—  Mariana Mondragón Sánchez, esposa de Ricardo Mendoza, detenido por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Mondragón Sánchez informó que lo detuvieron porque iba en el trayecto y era el de mayor rango “por eso dijeron que él era el que debió de haber dicho que se activara el freno de mano” pero no tiene ninguna experiencia en el tema de la locomotora; como familia están esperando indicaciones de la empresa para la que trabaja, que le brinden la ayuda que solicita para que se aclare el caso, pero aún no tienen respuesta.

¿Qué pide la familia tras el descarrilamiento?

“Yo no sé a quién están tratando de tapar, nada más, lo que pedimos la familia es eso, que se aclare el punto, de hecho, él pidió los auxilios, ambulancias, pidió helicópteros que en un momento se burlaron y al final de cuentas vieron que sí se requirió eso, porque estaba muy difícil el acceso, pero nada más”.

—  Mariana Mondragón Sánchez, esposa de Ricardo Mendoza, detenido por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La esposa de Ricardo Mendoza señaló que tiene 11 años en el medio, pero nunca ha sido maquinista, trabajo 7 años en Ferromex, fue controlador y tiene mucha experiencia en eso, pero su trabajo actual es operativo en una oficina, revisaba protocolos de despacho de trenes, autorizaba permisos y vacaciones, administración del personal a su cargo.

