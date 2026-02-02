Inauguran tramo final del Tren Interurbano El Insurgente tras 12 años de obras|Video

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, tras 12 años de obras, finalmente se inauguró en su totalidad el Tren Interurbano El Insurgente, con la apertura del último tramo Santa Fe–Observatorio.

Durante la conferencia matutina realizada en La Cineteca de Chapultepec, la mandataria informó que el proyecto requirió una inversión de alrededor de 100 mil millones de pesos, completamente financiada por el gobierno federal.

Son alrededor de 100 mil millones de pesos, el tren se hizo en 12 años desde 2014, que en realidad cuando llegamos en el 2018, pues tenía muy poquito y ahora pues finalmente se inauguró… hasta la primera parte del Estado de México, después hasta Santa Fe y ahora Observatorio”, Son alrededor de 100 mil millones de pesos, el tren se hizo en 12 años desde 2014, que en realidad cuando llegamos en el 2018, pues tenía muy poquito y ahora pues finalmente se inauguró… hasta la primera parte del Estado de México, después hasta Santa Fe y ahora Observatorio”. — Señaló la Presidenta.

¿Qué impacto tiene el Tren Interurbano El Insurgente en la CDMX y el Edomex?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, subrayó que este proyecto rompe barreras históricas entre la capital del país y el Estado de México, al ofrecer una movilidad digna y con justicia territorial.

“Hoy los rieles de la transformación hacen realidad lo que antes era un sueño”, afirmó.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, destacó que el tren México–Toluca permitirá a miles de personas trasladarse entre ambas entidades en menos de una hora, conectando dos de las regiones más pobladas del país.

¿Cuántos pasajeros moverá y cómo operará el tren México–Toluca?

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, detalló que el sistema beneficiará a más de 140 mil pasajeros diarios. El tramo recién inaugurado comprende 8.4 kilómetros, alcanzando un total de 57.7 kilómetros de recorrido, con siete estaciones y un tiempo de viaje aproximado de 50 minutos.

La operación inicia con una frecuencia de cinco a siete minutos entre trenes, con 20 unidades de capacidad para 719 pasajeros cada una.

En tanto, el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que más de 22 mil personas se movilizan diariamente en este transporte y que desde su apertura ha sido utilizado por más de 15 millones de usuarios. El horario de servicio es de 5:00 a 24:00 horas de lunes a viernes, 6:00 a 24:00 horas los sábados y 7:00 a 24:00 horas los domingos, con tarifas que oscilan entre 15 y 100 pesos.

ahz.

