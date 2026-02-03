La red que cobra rescates de mascotas y defrauda con otros productos: así operan en CDMX

Todo comenzó tras publicar carteles de búsqueda para sus mascotas, y terminaron enfrentando una estafa digital / Witthaya Prasongsin

Perder a una mascota es una experiencia devastadora, pero ahora los delincuentes están aprovechando ese vínculo emocional para orquestar estafas de alta sofisticación.

Utilizando herramientas de Inteligencia Artificial, manipulan fotografías de animales extraviados para hacer creer a sus familias que están a salvo, exigiendo rescates económicos por un reencuentro que, en realidad, nunca sucederá.

Patricia Ramírez y Alejandra compartieron sus testimonios sobre cómo fueron víctimas de este esquema. Todo comenzó tras publicar carteles de búsqueda para sus mascotas, y terminaron enfrentando un acoso digital diseñado para estafarlos mediante imágenes engañosas hechas burlar la intuición de cualquier dueño desesperado.

¿Cómo operan las estafas con inteligencia artificial?

Patricia relató que la sospecha comenzó cuando recibió una imagen de su gato en una sala que no reconocía, sin embargo, la posición del felino no coincidía con ninguna fotografía que ella hubiera publicado previamente.

Al investigar, descubrió que los estafadores utilizan la IA para modificar la postura de las mascotas y cambiar el escenario de fondo, creando una “prueba de vida” falsa.

“Ya es su modus operandi de estas personas en la que tienen dos o tres cuentas a nombres de distintas personas y hablas, o te dicen ellos que hablas con dos o tres personas distintas, pero al final, pues creo que es una red en la que se vincula todo esto, ¿no? Y se me hace muy raro que fuera este tipo de fraudes, que sé que existen, pero que ya se metieron con los animalitos y a extorsionar por animales perdidos". — Patricia Ramírez

Por su parte, Alejandra confirmó que el modus operandi es idéntico: tras la pérdida de su perro, recibió mensajes de un hombre que le envió fotos manipuladas para exigirle un depósito de dos mil 200 pesos antes de cualquier entrega.

“Depositamos a este chico que nos comentó que la tenía y nos dijo que teníamos que depositar para que de ahí ya pudiera mandárnosla por Didi, porque nos comentaba que la que la tenía era su mamá, que era una persona de la tercera edad, entonces no podía tener contacto con nosotros. Entonces le enviamos la transferencia y nos dice ya te la voy a mandar por Didi, mándame tu ubicación. Y estuvimos esperando y pues nunca llegó la perrita y pues ya no nos contestaba”. — Alejandra

A las dos víctimas les pidieron el dinero bajo el concepto de supuestos gastos veterinarios.

¿Existe una red detrás de estas extorsiones?

El rastreo realizado por las víctimas reveló que no se trata de estafadores aislados, sino de una red organizada vinculada a otros delitos: los números telefónicos y las cuentas bancarias utilizadas para estas extorsiones de mascotas también aparecen en denuncias por ventas fraudulentas de boletos para partidos de fútbol, productos no entregados y supuestas liberaciones aduanales.

Esta estructura criminal opera con varias cuentas a nombre de distintas personas.

“Ha salido una cantidad de cosas, de fraudes, de varios, te digo, de boletos de partidos de fútbol que son fraude, que no entregan productos, liberaciones de aduana, y pues ahora también ya veo que buscan carteles de mascotas perdidas, y hacen una foto con ahí, y se la mandan para que les depositen la recompensa”. — Patricia Ramírez

Para evitar caer en estas redes, las afectadas recomendaron mantener la cabeza fría y no confiar ciegamente en una fotografía, por real que parezca.

La clave para frenar esta nueva ola de extorsión digital radica en la verificación de datos y en denunciar públicamente los números y nombres de los estafadores para alertar a otras familias en situaciones vulnerables.

