La IA revela de qué países son los hombres más atractivos del mundo, ¿México aparece en la lista?

La inteligencia artificial también tiene opinión cuando se trata de belleza. A partir del análisis de rasgos faciales, simetría, proporciones y tendencias culturales, distintos modelos de IA han generado rankings sobre los hombres más atractivos del mundo, revelando que la atracción no depende de un solo factor, sino de una combinación entre genética, estilo y actitud.

Estos son los 5 países donde, según la IA, están los hombres más atractivos

Italia

El encanto italiano sigue siendo imbatible. La IA destaca rasgos como la mandíbula definida, la simetría facial y una elegancia natural que se combina con seguridad y estilo, características que colocan a Italia entre los primeros lugares del ranking.

Brasil

Brasil aparece constantemente por su diversidad de rasgos y físico atlético. La inteligencia artificial resalta la mezcla genética, las sonrisas expresivas y una apariencia relajada que suma puntos en percepción de atractivo.

Corea del Sur

El auge del K-pop y los dramas coreanos no pasa desapercibido. La IA identifica altos niveles de armonía facial, cuidado personal y estética pulida, lo que posiciona a Corea del Sur como uno de los países con mayor atractivo masculino.

Suecia

Altura, facciones definidas y proporciones equilibradas son algunos de los elementos que la IA detecta en los hombres suecos. Su apariencia natural y rasgos claros los mantienen en los primeros lugares a nivel mundial.

México

México también entra al listado. La inteligencia artificial resalta la intensidad de la mirada, la estructura facial y el carisma, además de la diversidad de rasgos que existe en distintas regiones del país.

¿Qué toma en cuenta la IA para definir el atractivo?

Más allá de la apariencia física, la IA considera factores como expresiones faciales, lenguaje corporal, estilo personal y referencias culturales. Por eso, estos rankings no son definitivos y pueden cambiar con el tiempo, las tendencias y la percepción social.

