¿Qué carreras ya NO deberías estudiar en 2026? Listado de profesiones que pueden desaparecer por culpa de la IA

De acuerdo con las tendencias actuales, existen diversas posibilidades de que ciertas profesiones ya no sean las mismas en un futuro no muy lejano, y todo por culpa de la Inteligencia Artificial. Así que si andas eligiendo qué estudiar o no sabes qué carrera elegir, te dejamos un listado pequeño sobre las carreras universitarias que ya no deberías estudiar en 2026 por culpa de la IA.

¿Cuáles son las carreras que ya no debes estudiar en 20226 por culpa de la IA?

La importancia de este tema radica en que el mercado laboral ha comenzado a cambiar y es evidente. Desde al menos hace unos cinco años, algo comenzó a cambiar la forma de trabajo en la mayoría de las oficinas no solo en México sino en el mundo, y se llama Inteligencia Artificial.

Entre las carreras universitarias que los expertos sugieren evitar o al menor, replantear profundamente estudiar están:

Contabilidad y Auditoría básica: Tareas de registro y cálculo ya son realizadas por software avanzado con cero margen de error.

Tareas de registro y cálculo ya son realizadas por software avanzado con cero margen de error. Traducción e Interpretación literal: Las herramientas de lenguaje en tiempo real han alcanzado una precisión asombrosa.

Las herramientas de lenguaje en tiempo real han alcanzado una precisión asombrosa. Captura de datos y Administración básica: Los procesos de organización de información son ahora 100% digitales y automatizados.

Los procesos de organización de información son ahora 100% digitales y automatizados. Redacción técnica o de contenido simple: La generación de textos básicos está siendo dominada por modelos de lenguaje potentes.

¿Cuál es la razón por la que éstas no deben ser estudiadas en 2026?

La respuesta a esta pregunta es algo sencilla y es que en sí no es que estas profesiones dejen de existir, sino que la demanda de humanos para realizarlo ha caído drásticamente.

En el caso de estas carreras universitarias, la IA puede procesar miles de datos en segundos, traducir documentos enteros al instante o llevar una contabilidad casi sin errores, pero este tema va más allá de cualquier otra cosa y pone en debate otro tema. Se trata de una regulación de la Inteligencia Artificial, es decir, quién controlará y pondrá límites a esta herramienta que cada día se vuelve casi que indispensable para la vida cotidiana.

¿Esto podría causar desempleo en esas profesiones?

Aunque no sea tan evidente, comienza una disminución en la oferta laboral para estas áreas y al haber menos vacantes, los sueldos tienden a bajar y la competencia comienza a ser alta.

Esto no significa que debamos tenerle miedo a la tecnología, sino que debemos evolucionar con ella. Así que si alguna de esas carreras universitarias te llaman la atención, el consejo de los estadísticos es comenzarse a especializar en áreas donde la IA aún no llega.

El chiste es que las habilidades en Inteligencia Artificial te funcionen para la vida laboral diaria. Revisa el plan de estudios y si no incluye herramientas digitales, manejo de IA o análisis de datos, podrías estar estudiando para el pasado y no para el futuro.

